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"Сливал" данные врагу: СБУ задержала бывшего адвоката, который по заказу ФСБ мобилизовался в ВСУ. Фото

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read3 мин
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"Сливал" данные врагу: СБУ задержала бывшего адвоката, который по заказу ФСБ мобилизовался в ВСУ. Фото
Бывший адвокат был мобилизован в ВСУ по поручению ФСБ. Источник: t.me/SBUkr

Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области бывшего адвоката, которого подозревают в работе на ФСБ России. По данным следствия, по заказу российской спецслужбы мужчина был мобилизован в одну из элитных бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ, чтобы шпионить за украинскими военными.

Он собирал и передавал врагу информацию о дислокации и перемещении подразделения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Бывший адвокат мобилизовался в ВСУ по заданию ФСБ

Контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего Вооруженными силами Украины предотвратила попытку российской спецслужбы внедрить своего агента в Силы обороны.

По итогам спецоперации в Харьковской области задержали бывшего адвоката, который по заданию ФСБ был мобилизован в одну из элитных бригад Десантно-штурмовых войск ВСУ. По версии следствия, он должен был шпионить внутри боевого соединения и передавать россиянам информацию, которая могла помочь наводить огонь на украинские войска.

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Следователи установили, что в начале полномасштабного вторжения мужчина уже отбывал тюремный срок за несанкционированное распространение информации о боевой деятельности Сил обороны.

''Сливал'' данные врагу: СБУ задержала бывшего адвоката, который по заказу ФСБ мобилизовался в ВСУ. Фото

СБУ задержала бывшего адвоката, который по заказу ФСБ мобилизовался в ВСУ. Источник: t.me/SBUkr

Россияне предложили агенту эвакуацию в РФ

После освобождения из-под стражи с мужчиной через мессенджер связался сотрудник ФСБ. Он предложил бывшему адвокату сотрудничество в обмен на "эвакуацию" в Россию.

По данным СБУ, впоследствии российский сотрудник спецслужб поручил фигуранту мобилизоваться в ВСУ, чтобы собирать сведения об украинском подразделении и передавать их врагу.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили агента. В спецслужбе отметили, что благодаря оперативному реагированию удалось обезопасить позиции украинских военных и сорвать боевые операции России на восточном фронте.

В ходе обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами его работы на российскую спецслужбу.

Какое наказание грозит задержанному

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

''Сливал'' данные врагу: СБУ задержала бывшего адвоката, который по заказу ФСБ мобилизовался в ВСУ. Фото

СБУ задержала бывшего адвоката, который по заказу ФСБ мобилизовался в ВСУ. Источник: t.me/SBUkr

''Сливал'' данные врагу: СБУ задержала бывшего адвоката, который по заказу ФСБ мобилизовался в ВСУ. Фото

СБУ задержала бывшего адвоката, который по заказу ФСБ был мобилизован в ВСУ. Источник: t.me/SBUkr

Напомним, в сентябре СБУ задержала военнослужащего, который после увольнения по собственному желанию вернулся на службу по поручению ФСБ. Российские спецслужбы завербовали мужчину через Telegram, после чего он должен был собирать данные о логистических складах, технике и командном составе Сил обороны на юге Украины.

Как писал OBOZ.UA, СБУ задержала в Днепропетровской области мобилизованного из Запорожья, который самовольно покинул воинскую часть и начал собирать для РФ разведданные о Силах обороны Украины. Полученную информацию российские спецслужбы планировали использовать для будущих обстрелов, терактов и диверсий.

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