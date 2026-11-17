Во вторник, 17 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с исполняющим обязанности генерального прокурора Антоном Ковальским. Среди прочего они говорили о расследовании дел, связанных с деятельностью группировки "Химпром".

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Глава государства подчеркнул, что нужно поставить "справедливую и жесткую точку" в истории этой структуры. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Неотвратимость наказания – принцип, который должен стать лучшим ответом на преступную деятельность "Химпрома" и связанных с этой структурой лиц", – написал он.

Ранее глава государства прокомментировал громкие дела "Карфаген" и "Химпром". Деятельность группировки "Химпром" нужно полностью прекратить, сказал президент. Для этого необходима международная поддержка, поскольку такие риски есть и в других странах.

"Они уже зашли в Польшу, пытаются зайти в Германию – это то, о чем мы говорили и о чем есть оперативная информация. Где еще это есть? Я не знаю. Но нигде этого не должно быть", – отметил Зеленский.

Он выразил уверенность, что это направление точно работает не без поддержки спецслужб, и не только российских.

В то же время по поводу "Карфагена" Зеленский заметил: ни секретарь СНБО Игорь Клименко, ни министр внутренних дел Иван Выговский, ни глава СБУ Александр Поклад не имеют никакого отношения к делу. Он подчеркнул, что расследование продолжается, и анонсировал кадровые изменения.

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Как сообщал OBOZ.UA, Украина, Албания и Казахстан провели масштабную международную спецоперацию против транснационального наркокартеля "Химпром". Правоохранители ликвидировали два звена вербовщиков, которые действовали одновременно в Европе и Азии, и задержали десятки причастных к преступной деятельности людей.

Через сеть колл-центров группировка вербовала работников для обслуживания международной наркоторговли. Через них "Химпром" искал людей для работы химиками, наркокурьерами и закладчиками.

Позже стало известно, что в Украине действовала преступная организация, прикрывавшая мошеннические колл-центры, наркобизнес, производство контрафактных сигарет и поддельной валюты. В ее состав входили высокопоставленные сотрудники СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора.

Главные истории дня

Президент Владимир Зеленский заявил о новых кадровых решениях в Службе безопасности Украины после резонансного разоблачения, связанного с группировкой "Химпром". По его словам, часть увольнений в ведомстве уже состоялась, но будут и дальнейшие кадровые изменения.

Глава государства подчеркнул необходимость полного расследования и наказания всех причастных к преступлениям и насилию против людей.