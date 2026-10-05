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Призывал ударить по Украине ядерным оружием: по материалам СБУ будут судить режиссера "Бандитского Петербурга". Фото

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Time to read3 мин
icon 2,5 т.
Призывал ударить по Украине ядерным оружием: по материалам СБУ будут судить режиссера "Бандитского Петербурга". Фото
Дело режиссера сериала "Бандитский Петербург" Бортка передано в суд. Источник: Прокуратура Украины

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении российского режиссера, сценариста и бывшего депутата Госдумы РФ Владимира Бортка, который отрицает украинскую государственность, публично призывает к продолжению войны, а также к применению против Украины тактического ядерного оружия. Обвинительный акт в его отношении уже направлен в суд

Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора. По данным следствия, Бортко систематически использовал свою известность и многомиллионную аудиторию российских телеканалов и интернет-ресурсов для распространения кремлевской пропаганды.

Призывал к ядерному удару и захвату Киева

В ходе расследования сотрудники СБУ зафиксировали многочисленные эпизоды публичных выступлений Бортка в 2017–2026 годах.

Так, в эфире радио "Комсомольская правда" он призвал нанести ядерный удар по Украине. Кроме того, режиссёр агитировал захватить Киев, а после этого — всю территорию Украины.

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По данным следствия, Бортко также поддерживал продолжение войны в Украине для достижения заявленных Кремлем целей.

Следствие установило, что своими публичными выступлениями он не только оправдывал российскую агрессию, но и отрицал украинскую государственность и суверенитет.

Призывал ударить по Украине ядерным оружием: по материалам СБУ будут судить режиссера ''Бандитского Петербурга''. Фото

Дело режиссёра сериала "Бандитский Петербург" Бортка передано в суд. Источник: СБУ

От кино до кремлевской пропаганды

Владимир Бортко известен в России как режиссёр и сценарист. Среди его работ — фильмы и сериалы "Собачье сердце", "Идиот", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба", "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей".

Кинематографическую деятельность он совмещал с политикой и открытой поддержкой кремлевского режима. Бортко был депутатом Государственной Думы РФ, а впоследствии использовал свою известность и медийные площадки для распространения пропаганды.

За что будут судить Бортка

Действия российского режиссёра квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 436 УК Украины — пропаганда войны;

ч. 3 ст. 436-2 УК Украины — повторное изготовление и распространение через средства массовой информации материалов, в которых оправдывается, признается правомерной или отрицается вооруженная агрессия РФ против Украины.

Призывал ударить по Украине ядерным оружием: по материалам СБУ будут судить режиссера ''Бандитского Петербурга''. Фото

Бортку грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Источник: Прокуратура Украины

По данным СБУ, Бортку грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее ему уже было предъявлено подозрение. При этом сам Бортко находится на территории России, поэтому украинские правоохранительные органы проводят комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Обвинительный акт по делу уже направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ заочно сообщила о подозрении российскому актёру и звезде сериала "Кадеты" Борису Корчевников, который открыто призывал к уничтожению украинцев. 42-летний артист неоднократно оправдывал военные преступления армии РФ, а также незаконно посещал временно оккупированные территории нашего государства.

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