Призывала толпу перекинуть автобус Нацгвардии: суд избрал меру пресечения Валерии Ладыке, причастной к событиям в Петропавловской Борщаговке

Соломенский районный суд Киева отправил под стражу на 59 дней 22-летнюю Валерию Ладыку, которую подозревают в препятствовании деятельности военных во время беспорядков в Петропавловской Борщаговке. По версии следствия, она призывала присутствующих перевернуть автобус Нацгвардии, в котором находились военнослужащие.

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Суд разрешил подозреваемой выйти под залог в размере 66 тысяч гривен. Об этом сообщает "Суспільне".

Подробности дела

По версии следствия, 2 ноября Валерия Ладыка присоединилась к блокированию подразделения Национальной гвардии в Петропавловской Борщаговке. Возле служебного автобуса, в котором находились военнослужащие, она призывала присутствующих перевернуть транспортное средство и вместе с другими участниками пыталась его раскачать.

Прокурор настаивала на содержании подозреваемой под стражей без права внесения залога. По мнению обвинения, на свободе Ладыка может скрываться от следствия или давить на свидетелей.

Тем временем адвокат Сергей Бедный утверждал, что девушка приехала к зданию спонтанно, увидев в соцсетях сообщения о якобы незаконном удержании военнослужащих. По его словам, она не знала других участников событий и ни с кем не согласовывала свои действия.

"Она спонтанно приехала на место, когда увидела в соцсетях и СМИ информацию об удержании людей. Она просто восприняла информацию, которая распространялась повсюду. На месте она была около 40 минут и поехала домой", – сказал Бедный.

Защитник просил суд отклонить ходатайство прокурора и не избирать для Ладыки меру пресечения. Сама подозреваемая заверила, что не намеревалась причинить кому-либо вред и не знала, что здание, возле которого происходили события, является военным объектом.

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"Мы приехали и попали в ту толпу. Там все что-то кричали, может, и я что-то крикнула. Может, просто была чем-то громче. Я подержала тот автобус секунд 20, потом ушла и больше ни во что не вмешивалась. Мы не знали, что там военный объект", – объяснила она.

Решение суда

Суд частично удовлетворил требования обвинения и назначил Ладыце содержание под стражей на 59 дней с возможностью внесения залога в размере 66 тысяч гривен. В случае его уплаты подозреваемая не сможет покидать Киев и Вишневое без разрешения и должна будет сдать загранпаспорт. Адвокат заявил, что не планирует обжаловать решение суда.

Главные истории дня

Стоит отметить, что Валерию Ладыку подозревают в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Ей инкриминируют ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области гражданские пытались штурмовать частный дом, где находились бойцы Нацгвардии. Людей взбудоражили непроверенные сообщения о том, что здесь якобы удерживают и "пытают" военнообязанных мужчин. На место прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко и руководство Нацполиции.

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Информацию о "незаконном" удержании военных в Петропавловской Борщаговке распространила Валентина Молодая, представившаяся владелицей компании "Мед-престиж". Однако она оказалась фейковой медработницей.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации СБУ, задержаны три организатора беспорядков в Петропавловской Борщаговке. Им сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Сил обороны и несанкционированном распространении информации о размещении украинских воинских формирований. Псевдомедика Валентина Молодая отправлена под стражу на 60 суток.