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За Ценова, фигурирующего в деле "Карфаген", внесли 15 млн грн залога: подробности

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
2,5 т.
За Ценова, фигурирующего в деле "Карфаген", внесли 15 млн грн залога: подробности
Владимир Ценов. Источник: Суспільне Новини.

За первого заместителя начальника одного из департаментов Национальной полиции Владимира Ценова, подозреваемого по делу о преступной организации "Карфаген", внесли 15 млн грн залога. Известно, что средства перечислили два плательщика – Николай Ценов и Т. П. Лисакова.

Об этом сообщает медиа. В то же время издание "Слідство.Інфо" выяснило, что Николай Ценов является отцом задержанного правоохранителя и ранее работал в системе Министерства внутренних дел.

Итак, Николай Ценов занимал должность первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД Украины Владимира Бедриковского.

В 2012 году, когда Бедриковский баллотировался в Верховную Раду от Тернопольской области, Николай Ценов был его доверенным лицом. Также он стал соучредителем общественной организации "Граждане Украины в борьбе с организованной преступностью", деятельность которой прекратилась в 2017 году.

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Кроме того, журналисты обратили внимание на подписи, под которыми номер Николая Ценова сохранен в приложении Getcontact. Среди них есть варианты "Николай Владимирович Ценов Безопасность Зе Слуга народа" и "Николай Владимирович Зеленс".

Владимира Ценова задержали во время масштабной антикоррупционной спецоперации НАБУ и САП под названием "Карфаген". На записях, фигурирующих в материалах дела, он проходит под кодовым именем "Прайс".

Организатор преступной организации Андрей Осипов, ранее неоднократно судимый, привлек к незаконной деятельности действующих высокопоставленных сотрудников СБУ, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции и представителей криминальной среды.

По версии правоохранителей, это позволяло беспрепятственно работать мошенническим кол-центрам, обманывавшим граждан Украины и иностранцев, а также заниматься продажей наркотиков, незаконным изготовлением контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

Также следствие установило причастность участников организации к нападениям, похищениям людей и нанесению телесных повреждений в интересах группировки.

Среди подозреваемых по делу, помимо организатора Андрея Осипова, – первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ Сергей Дука, руководитель одного из департаментов Нацполиции Владимир Ценов, заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александр Демьянчук и Виталий Рыбалко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине действовала преступная организация, которая прикрывала мошеннические кол-центры, наркобизнес, производство контрафактных сигарет и поддельной валюты. В ее состав входили высокопоставленные чиновники СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора.

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