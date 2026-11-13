За фигуранта дела "Карфаген" генерала СБУ Дуку внесли залог: что известно
За генерал-майора СБУ Сергея Дуку, который является фигурантом дела "Карфаген", внесли полную сумму залога, которая составила 65 миллионов гривен. Сергея Дуку НАБУ и САП подозревают в участии в преступной организации, которая обеспечивала работу сети нелегальных колл-центров, наркобизнеса и других теневых направлений.
Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на пресс-службу ВАКС. Ранее, по состоянию на 11 ноября, за Дуку внесли часть залога в размере 50 миллионов гривен.
Новость дополняется
Читайте также
Против Мудрой откроют еще одно уголовное производство: на этот раз из-за давления на судей по "санкционному" делу Порошенко
Украинка пыталась незаконно вывезти в Румынию 500 пачек сигарет: где она их прятала. Фото
СБУ и ГУР разоблачили российского "крота" в рядах украинских десантников, который готовил ликвидацию комбрига ВСУ. Фото