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За фигуранта дела "Карфаген" генерала СБУ Дуку внесли залог: что известно

Анна ЯкубецАнна Якубец
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За фигуранта дела "Карфаген" генерала СБУ Дуку внесли залог: что известно
Генерал СБУ Сергей Дука. Источник: Суспільне Новини/Станислав Свирид

За генерал-майора СБУ Сергея Дуку, который является фигурантом дела "Карфаген", внесли полную сумму залога, которая составила 65 миллионов гривен. Сергея Дуку НАБУ и САП подозревают в участии в преступной организации, которая обеспечивала работу сети нелегальных колл-центров, наркобизнеса и других теневых направлений.

Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на пресс-службу ВАКС. Ранее, по состоянию на 11 ноября, за Дуку внесли часть залога в размере 50 миллионов гривен.

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