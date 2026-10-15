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Шел по центральной улице и стрелял в прохожих: на Закарпатье задержали экс-священника УПЦ МП, застрелившего двух человек. Фото

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
icon 6,8 т.
Шел по центральной улице и стрелял в прохожих: на Закарпатье задержали экс-священника УПЦ МП, застрелившего двух человек. Фото
На Закарпатье священник УПЦ МП застрелил двух прохожих. Источник: Областная прокуратура Закарпатья

На главной улице поселка Вышково Хустского района на Закарпатье в четверг, 15 октября, около 16:00 произошла стрельба – по улице шел мужчина с оружием и стрелял в прохожих. В результате погибли два человека, еще трое пострадавших оказались в больнице. В настоящее время стрелок задержан.

Об этом сообщили в полиции Закарпатья. А в областной прокуратуре уточнили: стрелком оказался местный 45-летний священнослужитель УПЦ МП.

Стрельба в Вышково

По данным правоохранителей, злоумышленник произвел несколько выстрелов.

"В результате стрельбы двое мужчин погибли, еще одна женщина получила ранение, но общее количество пострадавших уточняется", – отметили в полиции.

В прокуратуре уточнили, что погибли 62- и 64-летние местные жители. Ранения получили не один, а трое прохожих, в настоящее время пострадавшие находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь.

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Шел по центральной улице и стрелял в прохожих: на Закарпатье задержали экс-священника УПЦ МП, застрелившего двух человек. Фото

В Закарпатье задержали человека, застрелившего двух прохожих. Источник: НПУ

Для розыска и задержания вооруженного мужчины на территории района была начата специальная полицейская операция "Гром". За считанные минуты правоохранители разыскали и задержали стрелка.

"Им оказался 45-летний местный житель, священнослужитель УПЦ Московского патриархата. В отношении задержанного проводятся неотложные следственные действия", – сообщили в прокуратуре.

Шел по центральной улице и стрелял в прохожих: на Закарпатье задержали экс-священника УПЦ МП, застрелившего двух человек. Фото

Преступником оказался священник УПЦ МП. Источник: Областная прокуратура Закарпатья

Действиям "священника" уже дана правовая квалификация – уголовное производство ведется по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Это завершенное покушение на уголовное правонарушение и умышленное убийство при наличии отягчающих обстоятельств соответственно. За последнее преступнику грозит как минимум 10 лет, или пожизненное лишение свободы.

Другие преступления

Как сообщал OBOZ.UA, это далеко не первый случай, когда "священники" Московского патриархата оказываются обычными ворами. Напомним, например, что уже вынесен приговор протоиерею Покровской епархии УПЦ МП – последний, по данным следствия, передавал ФСБ координаты украинских военных в Донецкой области. Предатель помогал российским оккупантам наносить удары по укреплениям и позициям Сил обороны на Новопавловском направлении, за что получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

А 13 октября произошла перестрелка в Харьковской области – там злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия в сторону военнослужащих. В результате инцидента погибли пять украинских защитников. В целом перестрелка там продолжалась в течение двух часов. В настоящее время устанавливается, мог ли стрелок быть причастен к диверсионно-разведывательной группе российских захватчиков.

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