Шел по центральной улице и стрелял в прохожих: на Закарпатье задержали экс-священника УПЦ МП, застрелившего двух человек. Фото

На главной улице поселка Вышково Хустского района на Закарпатье в четверг, 15 октября, около 16:00 произошла стрельба – по улице шел мужчина с оружием и стрелял в прохожих. В результате погибли два человека, еще трое пострадавших оказались в больнице. В настоящее время стрелок задержан.

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Об этом сообщили в полиции Закарпатья. А в областной прокуратуре уточнили: стрелком оказался местный 45-летний священнослужитель УПЦ МП.

Стрельба в Вышково

По данным правоохранителей, злоумышленник произвел несколько выстрелов.

"В результате стрельбы двое мужчин погибли, еще одна женщина получила ранение, но общее количество пострадавших уточняется", – отметили в полиции.

В прокуратуре уточнили, что погибли 62- и 64-летние местные жители. Ранения получили не один, а трое прохожих, в настоящее время пострадавшие находятся в больнице, им оказывается медицинская помощь.

Для розыска и задержания вооруженного мужчины на территории района была начата специальная полицейская операция "Гром". За считанные минуты правоохранители разыскали и задержали стрелка.

"Им оказался 45-летний местный житель, священнослужитель УПЦ Московского патриархата. В отношении задержанного проводятся неотложные следственные действия", – сообщили в прокуратуре.

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Действиям "священника" уже дана правовая квалификация – уголовное производство ведется по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Это завершенное покушение на уголовное правонарушение и умышленное убийство при наличии отягчающих обстоятельств соответственно. За последнее преступнику грозит как минимум 10 лет, или пожизненное лишение свободы.

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Другие преступления

Как сообщал OBOZ.UA, это далеко не первый случай, когда "священники" Московского патриархата оказываются обычными ворами. Напомним, например, что уже вынесен приговор протоиерею Покровской епархии УПЦ МП – последний, по данным следствия, передавал ФСБ координаты украинских военных в Донецкой области. Предатель помогал российским оккупантам наносить удары по укреплениям и позициям Сил обороны на Новопавловском направлении, за что получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

А 13 октября произошла перестрелка в Харьковской области – там злоумышленник открыл огонь из автоматического оружия в сторону военнослужащих. В результате инцидента погибли пять украинских защитников. В целом перестрелка там продолжалась в течение двух часов. В настоящее время устанавливается, мог ли стрелок быть причастен к диверсионно-разведывательной группе российских захватчиков.