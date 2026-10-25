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Ехали в Словакию: на Закарпатье пограничники обнаружили контрабандные сигареты в грузовом поезде. Фото

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
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Ехали в Словакию: на Закарпатье пограничники обнаружили контрабандные сигареты в грузовом поезде. Фото
В одном из вагонов обнаружили 4000 пачек сигарет. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В Закарпатской области во время проверки грузового поезда, следовавшего в Словакию, пограничники обнаружили 4000 пачек сигарет без акцизных марок Украины. Груз проверяли в пункте пропуска "Павлово".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в официальном Telegram-канале. К осмотру привлекли пограничников Чопского отряда и оперативных сотрудников.

Поезд сообщением "Ужгород – Матьовце" перевозил 45 вагонов железорудных окатышей. Сигареты, скрытые от контроля, нашли во время проверки одного из вагонов.

Ехали в Словакию: на Закарпатье пограничники обнаружили контрабандные сигареты в грузовом поезде. Фото

Пограничники обнаружили 4000 пачек сигарет без акцизных марок. Источник: ГПСУ

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Ехали в Словакию: на Закарпатье пограничники обнаружили контрабандные сигареты в грузовом поезде. Фото

В поезде, следовавшем в Словакию, нашли нелегальные сигареты. Источник: ГПСУ

Осмотр поезда продолжается. Пограничники устанавливают все обстоятельства правонарушения.

Ехали в Словакию: на Закарпатье пограничники обнаружили контрабандные сигареты в грузовом поезде. Фото

Сигареты перевозили в вагонах с железорудными окатышами. Источник: ГПСУ

Ехали в Словакию: на Закарпатье пограничники обнаружили контрабандные сигареты в грузовом поезде. Фото

Сигареты спрятали в грузе железорудных окатышей. Источник: ГПСУ

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одесской области пограничники остановили грузовик, в прицепе которого среди палет с молоком спрятались десять мужчин. Они пытались незаконно попасть в Молдову, заплатив за переправку от $3 тыс. до $15 тыс. каждый.

Также OBOZ.UA писал, что на Буковине пограничники обнаружили 1400 упаковок иностранных витаминов, спрятанных в полу автомобиля. Товар пытались незаконно ввезти через пункт пропуска "Порубне", а его предварительную стоимость оценили в 1,4 млн грн.

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