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Европейский суд по правам человека обнародовал решение по делу Гандзюк: кто получит компенсацию

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
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Европейский суд по правам человека обнародовал решение по делу Гандзюк: кто получит компенсацию
ЕСПЧ вынес решение по делу Гандзюк. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Европейский суд по правам человека 5 ноября обнародовал решение по делу "Гандзюк и другие против Украины", которое касается убийства общественной активистки, и. о. руководителя делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. Суд установил нарушение права на жизнь и свободу выражения мнения и постановил выплатить семье погибшей 80 тысяч евро компенсации морального вреда.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ, опубликованном на сайте Суда. Помимо компенсации морального вреда, Украина должна возместить заявителям 4 тысячи евро судебных расходов.

Суд единогласно признал жалобу приемлемой и установил нарушение статьи 2 (право на жизнь) и статьи 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции по правам человека.

Кто получит компенсацию

ЕСПЧ постановил выплатить компенсацию морального вреда трем заявителям:

40 тысяч евро совместно первому и второму заявителям – родителям Екатерины Гандзюк, Виктору и Надежде;

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40 тысяч евро третьему заявителю – мужу Екатерины, Сергею Денисову.

Еще 4 тысячи евро Украина должна выплатить на покрытие судебных расходов.

Что установил ЕСПЧ

Суд подчеркнул, что Екатерина Гандзюк была известной общественной активисткой, которая разоблачала факты коррупции, критиковала региональные власти и правоохранительные органы, а также расследовала нападения на журналистов и общественных деятелей.

"Материалы, имеющиеся в распоряжении Суда, свидетельствуют о том, что нападение было непосредственно связано с ее деятельностью. Это нападение стало крайней формой вмешательства в свободу выражения мнения госпожи Гандзюк", – говорится в решении ЕСПЧ.

По выводу ЕСПЧ, нападение на нее было заранее спланированной и оплаченной операцией, целью которой было заставить активистку замолчать. Суд установил убедительную связь между нападением и злоупотреблением публичной властью, что возлагает на Украину ответственность за нарушение Конвенции.

Отдельно ЕСПЧ признал неэффективным расследование в части проверки возможной причастности к нападению других должностных лиц Херсонщины. Суд также отметил, что насилие в отношении Гандзюк оказало серьезный сдерживающий эффект на публичные дискуссии о коррупции и злоупотреблении властью, поскольку могло запугать других журналистов, активистов и представителей гражданского общества.

"Госпожа Гандзюк не была просто частным лицом, случайно высказавшим политические взгляды. Она была известной общественной активисткой и представительницей общественного контроля, которая регулярно разоблачала вероятные факты коррупции, критиковала региональные власти и правоохранительные органы", – говорится в решении ЕСПЧ.

Как сообщал OBOZ.UA:

На общественную активистку, и. о. руководителя делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года, облив концентрированной серной кислотой. Активистка перенесла несколько операций, но 4 ноября она умерла в больнице.

Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на оконченное умышленное убийство.

В декабре 2020 года на свободу вышел фигурант дела Игорь Павловский, получивший условный срок за сокрытие преступления. Кроме того, на свободе оказался свидетель по делу Гандзюк Валерий Одинцов, водитель Павловского. Он заключил сделку со следствием.

26 июня 2023 года Днепровский райсуд столицы оглашил приговор Владиславу Мангеру и Алексею Левину, которых обвиняли в организации нападения на Екатерину Гандзюк. Они оба получили по 10 лет заключения. Суд над ними длился более трех лет.

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