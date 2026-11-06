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"Если есть доказательства преступлений": Игорь Чаленко объяснил, почему антикоррупционные органы не могут быть неприкосновенными

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
857
"Если есть доказательства преступлений": Игорь Чаленко объяснил, почему антикоррупционные органы не могут быть неприкосновенными
Антикоррупционные органы не могут быть неприкосновенными. Источник: РБК Украина

Уже третий день информационное пространство обсуждает новое громкое дело НАБУ и САП. Эксперты спорят, почему операцию провели именно сейчас, было ли законным обнародование записей и какими будут последствия очередного обострения между силовыми органами.

Об этом пишет "Фокус" со ссылкой на политического эксперта Игоря Чаленко. По его мнению, за этими дискуссиями общество рискует упустить из виду гораздо более важные вопросы.

Эксперт подчеркивает: расследование тяжких преступлений нельзя останавливать ни из-за войны, ни из-за высоких должностей подозреваемых, ни из-за их политических связей.

"Если есть доказательства преступлений, виновные должны отвечать перед законом. Это правило должно быть одинаковым для всех", – отмечает Чаленко.

В то же время, продолжает он, общество имеет право знать всю историю дела, о котором идет речь. Когда началось расследование, какие решения принимали следователи, были ли попытки закрыть производство и кто, если такие попытки были, за этим стоял – без ответов на эти вопросы, по мнению эксперта, трудно понять, что происходило на самом деле.

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Не менее важно, считает Чаленко, оценить и действия самих НАБУ и САП. Он задается вопросом, соблюдали ли антикоррупционные органы закон во время расследования, можно ли было пресечь преступления раньше и кто будет отвечать, если правоохранители располагали достаточными доказательствами, но позволяли противоправной деятельности продолжаться.

"Антикоррупционные органы не могут быть неприкосновенными. Они также должны проходить независимые проверки и отчитываться перед обществом", – убежден эксперт. По его словам, громкие презентации, публикация записей и резонансные обыски не могут заменить честную оценку работы самих органов.

Отдельно Чаленко обращает внимание на уголовные производства в отношении руководителей антикоррупционных органов. Он задается вопросом о состоянии дел, касающихся представителей НАБУ и САП, интересуется, почему одно из них закрыли следователи ГБР и не оказывалось ли давление на тех, кто проводил эти расследования.

По убеждению эксперта, все эти дела нуждаются в независимой проверке – и проводить ее должны люди, не зависящие ни от одной из сторон конфликта.

Главную же угрозу Чаленко видит в подрыве доверия общества к государству. Когда правоохранительные органы постоянно конфликтуют между собой, а вокруг высших должностных лиц возникают новые скандалы и подозрения, людям все сложнее понять, кому можно доверять. Отсюда, по его мнению, возникает вопрос ко всей системе власти: как обеспечить стабильную работу государства, когда внутри самой системы продолжается противостояние.

"Нужно наконец ответить на главный вопрос: как сделать так, чтобы правоохранительные органы действительно защищали общество, действовали по закону и не становились участниками политических противостояний?" – резюмирует эксперт.

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