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"Я офигел": Клименко прокомментировал упоминание о себе на пленках "Карфагена"

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
315
"Я офигел": Клименко прокомментировал упоминание о себе на пленках "Карфагена"
Игорь Клименко. Источник: KlymenkoUA_Official (Telegram)

Ни фигуранты дела "Карфаген", ни их сообщники или представители никогда не выходили с какими-либо предложениями к бывшему министру внутренних дел, ныне секретарю Совета национальной безопасности и обороны Игорю Клименко. Также в окружении секретаря СНБО раньше не было и сейчас нет людей, которые могли бы на него давить.

Об этом рассказал сам Игорь Клименко, комментируя упоминание своей фамилии на пленках "Карфагена". По его словам, Клименко "офигел", когда услышал свою фамилию на обнародованных записях.

Давление на Клименко

В целом бывший глава МВД считает "нормальным", что в преступной группировке обсуждали возможность давления на министров.

"Что касается упоминания министра внутренних дел и министра здравоохранения, могу сказать, что для них это было нормально. Треп между двумя уголовниками, если можно так сказать, извините за сленг. Они так между собой обсуждали пути решения проблемы. А мы для них были реальной проблемой", – считает Клименко.

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На вопрос, стало ли для него неожиданностью услышать свою фамилию в обнародованных записях, экс-глава МВД ответил: "Я офигел, честно". Он подчеркнул, что к нему никто никогда не подходил.

"Я вообще не знаю, о ком идет речь, потому что нет таких, кто мог бы на меня давить. Более того, в моем близком и даже дальнем окружении не было людей, которые могли бы на меня повлиять", – рассказал секретарь СНБО.

Однако давление на министра все же пытались оказать. Для влияния на главу МВД была запущена серия Telegram-каналов, через которые распространяли фейки и "информационные бомбы", чтобы потом на этом фоне "сторговаться". Частью этой же кампании по дискредитации стали и массовые граффити с призывами уволить Клименко, появившиеся в апреле вместо "рекламы" наркотиков.

О чем речь

4 ноября НАБУ сообщило о разоблачении в рамках операции "Карфаген" новой преступной организации, в которую входят высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов. Речь идет о "крышевании" незаконного бизнеса, спланированных нападениях и похищениях людей.

По данным следствия, к преступной деятельности были вовлечены действующие высокопоставленные сотрудники СБУ, Офиса генпрокурора, Нацполиции и представители криминальной среды. Основателем и руководителем группы назван Андрей Осипов, которого на пленках называют "Криминал".

В новом расследовании НАБУ также упоминается гражданин России "Мексиканец", основатель и руководитель транснационального наркокартеля "Химпром", владелец сети магазинов U420, которая продавала наркотики.

Именно "Мексиканец" и предлагал "Криминалу" найти возможность подкупить министра МВД.

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