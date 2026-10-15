Выведывал информацию у клиентов: СБУ задержала таксиста, который корректировал обстрелы Краматорска. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одного агента российской военной разведки (ГРУ), который корректировал обстрелы оккупантами Краматорска в Донецкой области. Коллаборантом оказался завербованный врагом местный таксист.

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В частности, его интересовали пункты сосредоточения личного состава и техники украинских войск, а также ключевые электроподстанции города. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно

Злоумышленником оказался таксист из Краматорска. Отмечается, что оккупанты привлекли мужчину, чтобы нанести удар по пунктам сосредоточения личного состава и техники украинских войск.

Злоумышленник корректировал обстрелы Краматорска оккупантами. Источник: СБУ

Кроме того, таксист должен был скорректировать серию ударов по ключевым электроподстанциям, чтобы обесточить прифронтовый город и оставить его без отопления и водоснабжения.

Для выполнения "задач" врага злоумышленник на собственном автомобиле объезжал Краматорск под видом работы в такси и фиксировал расположение "нужных" объектов. Кроме того,, параллельно с этим агент завуалированно выпытывал соответствующую информацию у своих клиентов, выдавая себя за собеседника с проукраинской позицией.

В поле зрения оккупантов таксист попал из-за собственных антиукраинских комментариев в Telegram-каналах.

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"В одном из таких чатов к нему обратился "связной" и предложил вступить в агентурный аппарат военной разведки РФ", – говорится в материале.







Переписка таксиста с оккупантами. Источник: СБУ

Что грозит злоумышленнику

Злоумышленника задержали по месту жительства, когда он готовил к отправке врагу новую порцию координат. В ходе обыска у него изъяли компьютерную технику и смартфон с доказательствами работы на врага.

Главные истории дня

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время агент находится под стражей без права освобождения под залог. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух мужчин, которые корректировали удары врага по Днепру и Славянску. Фигуранты действовали отдельно и были выявлены в начале своей шпионской деятельности. Злоумышленникам грозит пожизненное пребывание под стражей.