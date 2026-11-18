Генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука обвинил директора НАБУ Семена Кривоноса в злоупотреблениях с государственной землей и вымогательстве денег. По словам Дуки, речь идет о зафиксированном эпизоде противоправных действий руководителя антикоррупционного ведомства.

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Соответствующее заявление генерал сделал во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады в среду, 18 ноября.

"Семен Кривонос, будучи очень квалифицированным специалистом в земельной сфере, торговал государственной землей. Требовал за это деньги", – заявил Сергей Дука.

Таким образом, генерал СБУ публично выдвинул обвинения в адрес действующего директора НАБУ, поставив вопрос о необходимости проверки обстоятельств возможных коррупционных правонарушений с его участием.

Заседание ВСК Верховной Рады стало площадкой для публичного изложения позиции Дуки относительно деятельности руководства антикоррупционных органов.

Ранее Дука заявлял, что уголовное преследование против него со стороны НАБУ и САП может быть связано с его деятельностью по документированию вероятных правонарушений должностных лиц антикоррупционных органов. Он называл дело против себя местью и предлагал руководству НАБУ и САП открытое публичное обсуждение.

Напомним, что Дука фигурирует в деле "Карфаген", в рамках которого НАБУ и САП подозревают его в причастности к преступной организации, которая, по версии следствия, прикрывала незаконный бизнес, в частности сеть мошеннических кол-центров и наркокартель.

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6 ноября 2026 года Высший антикоррупционный суд избрал фигуранту меру пресечения и определил для Дуки залог в размере 65 млн гривен.

13 ноября за Дуку внесли полную сумму залога. В тот же день генерала выпустили из СИЗО.

После освобождения из СИЗО генерал Сергей Дука поблагодарил тех, кто участвовал в сборе средств на его залог. Также он заявил, что не совершал преступлений, в которых его подозревают. По его словам, это "месть руководителей антикоррупционных органов" за его деятельность по документированию вероятных нарушений в антикоррупционных органах.

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Он сделал громкие заявления о НАБУ. В частности, Дука заявил о политическом вмешательстве в расследование в отношении сотрудников НАБУ, утечке служебных материалов и призвал Верховную Раду создать временную следственную комиссию для проверки деятельности НАБУ и САП.