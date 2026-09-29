В Украине будут судить пятерых участников украинской ветви международной преступной организации, которая похищала дорогие автомобили в странах ЕС. По данным следствия, участники схемы оформляли аренду элитных автомобилей по поддельным документам, после чего переправляли их для продажи, легализации или разборки на запчасти.

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Об этом сообщили Офис Генерального прокурора и Национальная полиция Украины. Отмечается, что участников украинской ветви международной преступной организации разоблачили во Франции.

Как работала схема

В целом международная сеть состояла из более чем 50 человек из разных стран, а угнанные автомобили после изменения их идентификационных данных и переоборудования продавали, в частности, на рынках Ближнего Востока и Азии.

Участники украинской ветви действовали во Франции.

По данным следствия, с декабря 2022 года по май 2023 года участники украинской ветви по поддельным водительским удостоверениям арендовали дорогие автомобили французских прокатных компаний, но возвращать машины никто не собирался.

После получения автомобилей их передавали другим участникам схемы. Те изменяли идентификационные данные машин, номера двигателей и другие характеристики, а также блокировали GPS-сигналы, чтобы затруднить их поиск.

Далее похищенные автомобили доставляли в специально оборудованные места. Там их могли переоборудовать, подготовить к продаже или разобрать на запчасти. Часть машин продавали как якобы новые в странах Ближнего Востока и Азии, а исполнителям после возвращения в Украину платили за работу.

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В рамках украинского расследования правоохранительные органы установили факт незаконного завладения во Франции как минимум пятью автомобилями: Mercedes-Benz C-Class, BMW 218, Audi E-tron, BMW 420i и BMW 530 XDrive.

Международная спецоперация "Матадор"

Чтобы пресечь деятельность международной сети, правоохранительные органы нескольких стран совместно с Европолом провели спецоперацию "Матадор".

Главные истории дня

Первый этап состоялся весной 2024 года. Во Франции, Испании, Германии, Латвии и Украине правоохранителизадержали основных организаторов схемы, среди которых были граждане разных стран, в том числе Украины. По данным Нацполиции, тогда удалось ликвидировать центральное звено, которое занималось логистикой, легализацией похищенных автомобилей и их дальнейшей продажей.

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В мае 2024 года в рамках операции правоохранительные органы провели около 70 обысков во Франции, Испании, Польше, Латвии, Германии и Украине.

Второй этап касался непосредственно украинского звена. В Украине провели десятки обысков и установили лиц, которые координировали работу этой группы, снабжали завербованных участников поддельными документами, искали и бронировали автомобили, а также сопровождали исполнителей во время поездок за границу.

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В октябре 2025 года фигурантам было предъявлено подозрение.

Дело передано в суд

7 сентября 2026 года досудебное расследование было завершено, а обвинительный акт в отношении пяти участников украинской ветви международной преступной организации направлен в суд.

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Им инкриминируется пособничество в незаконном завладении транспортными средствами, совершенном организованной группой, а также организация изготовления и использования поддельных документов (по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 27, ч. 3 и ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Украинским фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разоблачили международный мошеннический колл-центр, который действовал в Киеве и выманивал у граждан США деньги под предлогом фальшивых инвестиций в криптовалюту и акции. Мошенники обманули американцев на сумму более 500 тысяч долларов.

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