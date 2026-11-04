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"Выдавали себя за медиков": СБУ задержала и сообщила о подозрении организаторам беспорядков в Петропавловской Борщаговке. Фото

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
885
"Выдавали себя за медиков": СБУ задержала и сообщила о подозрении организаторам беспорядков в Петропавловской Борщаговке. Фото
СБУ задержала организаторов беспорядков. Источник: СБУ

В поселке Петропавловская Борщаговка в Киевской области задержали трех организаторов беспорядков, произошедших 2 ноября. Им сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Сил обороны и несанкционированном распространении информации о размещении украинских военных формирований.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в официальном Telegram-канале. В ведомстве также раскрыли подробности подготовки провокации и действий ее участников.

''Выдавали себя за медиков'': СБУ задержала и сообщила о подозрении организаторам беспорядков в Петропавловской Борщаговке. Фото

Правоохранители задержали двух мужчин, причастных к организации беспорядков. Источник: СБУ

''Выдавали себя за медиков'': СБУ задержала и сообщила о подозрении организаторам беспорядков в Петропавловской Борщаговке. Фото

Задержанная Валентина Молодая в суде. Источник: СБУ

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По данным следствия, одна из организаторок – жительница Киевской области – действовала за денежное вознаграждение и спровоцировала столкновения возле пункта временной дислокации Национальной гвардии Украины.

30 октября женщина получила заказ от другой жительницы столичного региона. По замыслу, она должна была вывезти военнослужащего Нацгвардии за пределы пункта дислокации под видом оказания ему неотложной медицинской помощи.

Для этого фигурантка выдала себя за медика и использовала частный автомобиль, который не принадлежал ни одному медицинскому учреждению Украины. Она также привлекла знакомого, который за денежное вознаграждение согласился сыграть роль фельдшера во время вывоза военнослужащего.

Как задокументировали сотрудники СБУ, накануне столкновений мужчина провел доразведку возле пункта временного расположения подразделения Нацгвардии.

По данным следствия, 2 ноября псевдомедик находилась возле пункта дислокации Нацгвардии и распространяла в социальных сетях манипулятивную информацию. Таким образом она пыталась вызвать общественный резонанс и побудить людей к беспорядкам. В результате произошли столкновения и были созданы препятствия для законной деятельности Сил обороны.

Во время осмотра мобильного телефона женщины правоохранители обнаружили переписку с третьими лицами, в которой обсуждали сценарии несанкционированных акций против украинских военнослужащих.

''Выдавали себя за медиков'': СБУ задержала и сообщила о подозрении организаторам беспорядков в Петропавловской Борщаговке. Фото

На опубликованных скриншотах – переписка организаторов беспорядков. Источник: СБУ

''Выдавали себя за медиков'': СБУ задержала и сообщила о подозрении организаторам беспорядков в Петропавловской Борщаговке. Фото

СБУ показала переписку, в которой обсуждали сценарии провокаций. Источник: СБУ

Кроме того, задержали еще одну участницу столкновений. По данным СБУ, она призывала блокировать и повреждать автобус Национальной гвардии.

''Выдавали себя за медиков'': СБУ задержала и сообщила о подозрении организаторам беспорядков в Петропавловской Борщаговке. Фото

СБУ обнародовала переписку фигурантов дела. Источник: СБУ

''Выдавали себя за медиков'': СБУ задержала и сообщила о подозрении организаторам беспорядков в Петропавловской Борщаговке. Фото

Правоохранители показали переписку о подготовке провокаций. Источник: СБУ

По результатам расследования трем фигурантам сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 – препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период;
  • ч. 2 ст. 114-2 – несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других воинских формирований, созданных в соответствии с законами Украины, в условиях военного положения.

Сейчас СБУ обратилась в суд с ходатайствами об избрании трем подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители также планируют сообщить о подозрении активной участнице беспорядков и привлечь к ответственности всех остальных лиц, причастных к провокациям.

Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Что произошло в Петропавловской Борщаговке

Напомним, 2 ноября в сети появились сообщения о якобы похищении людей военными в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Авторы публикаций утверждали, что около 40 человек удерживают в подвале частного дома, а один человек якобы погиб.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко объяснил, что здание было пунктом временного размещения военнослужащих. Туда доставляли мобилизованных после прохождения ТЦК и СП для оформления документов и проверок перед отправкой в учебный центр.

Во время инцидента звучали выстрелы и применяли газ. Некоторые присутствующие бросали разные предметы в военных и правоохранителей, а также повреждали автомобили.

Как писал OBOZ.UA, после столкновений полиция задержала женщину в медицинской форме, которая выдавала себя за медика, и водителя скорой помощи. По данным правоохранителей, оба не имели отношения к медицине, а автомобиль использовали без разрешения бывшего владельца клиники.

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