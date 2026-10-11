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Водители массово паркуются на местах для людей с инвалидностью: ветеран показал вопиющие случаи. Видео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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Водители массово паркуются на местах для людей с инвалидностью: ветеран показал вопиющие случаи. Видео
Автор видео подчеркивает необходимость привлекать нарушителей к ответственности. Источник: OBOZ.UA

Штраф за парковку на местах для людей с инвалидностью следует повысить до 100 тысяч гривен, чтобы водители наконец перестали игнорировать правила. В Одессе произошло несколько вопиющих случаев, когда нарушители придумывали оправдания, чтобы избежать ответственности.

Один водитель внезапно вспомнил о жене, которой якобы принадлежит автомобиль, а другой заявил об инвалидности, но не смог сразу подтвердить её документами. Соответствующие видео показал ветеран Андрей Кривонос.

Водитель заявил, что автомобиль принадлежит его жене

В одной из ситуаций водитель оставил автомобиль на месте для людей с инвалидностью. Сначала он объяснял, что припарковался всего на две минуты, а затем предложил просто уехать. Но как только мужчина услышал о штрафе, появилась новая версия: автомобиль якобы принадлежит его жене.

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Позвонить жене водитель не смог, объяснив, что она далеко, а у неё кнопочный телефон. Ветеран считает, что мужчина попытался воспользоваться лазейками в законодательстве, чтобы уйти от ответственности.

Автор видео заявил, что планирует получить записи с камер наблюдения и добиться привлечения водителя к ответственности. Он призвал придать ситуации огласке, чтобы полиция довела дело до логического завершения.

Водитель заявил об инвалидности, но не смог её подтвердить

В другом случае мужчина, припарковавшийся на соответствующем месте, на вопрос об инвалидности ответил утвердительно. Однако, когда его попросили показать документы, он заявил, что забыл их дома.

По словам ветерана, впоследствии водитель всё же предъявил документы, которые, как утверждает автор видео, показали, что у него нет инвалидности. Пассажирка этого мужчины тоже не осталась в стороне и упрекнула ветерана на русском: "Ему в субботу нечем заняться, ходит тут".

Водители оправдываются, что остановились на минуту

Ветеран рассказал и о других случаях, когда водители занимают места для людей с инвалидностью, оправдываясь тем, что им нужно всего на минуту. Когда же ветеран или человек с инвалидностью делают замечание, вместо извинений могут услышать пренебрежительные слова и нецензурную брань.

Автор видео подчеркивает необходимость привлекать нарушителей к ответственности. По его мнению, проблему не решить, пока водители будут считать, что могут занять чужое место, придумать оправдание и без последствий уехать дальше.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине пока не будут повышать штрафы за превышение скорости, ведь в парламенте не набралось достаточно голосов за законопроект, ужесточавший ответственность водителей. Поэтому в 2026 году продолжат действовать действующие размеры: 340 грн за превышение более чем на 20 км/ч и 1700 грн за превышение более чем на 50 км/ч.

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