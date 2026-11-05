Водителя "скорой", который привез Молодую на Петропавловскую Борщаговку, взяли под стражу: подробности дела

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояАмериканцы нанесли сокрушительное поражение Трампу: как победа демократов в Конгрессе изменит политику США и повлияет на Украину. Интервью с БессмертнымАмериканцы нанесли сокрушительное поражение Трампу: как победа демократов в Конгрессе изменит политику США и повлияет на Украину. Интервью с БессмертнымИллюстрация – деньги, выплатаВ Украине через несколько месяцев усложнят выход на пенсию: значительная часть не сможет получать выплаты в 60 летСколько минут варить яйца, чтобы они оставались полезными: делимся советамиСколько минут варить яйца, чтобы они оставались полезными: делимся советамиИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриПрежний курс доллара больше неактуальныйПрежний курс больше неактуальный: покупать доллары в украинских обменниках стало значительно дороже"Не сбылись мечты и надежды": появились подробности о 14-летней девочке, которую РФ убила ударом по Киевской области. Фото"Не сбылись мечты и надежды": появились подробности о 14-летней девочке, которую РФ убила ударом по Киевской области. ФотоОнколог назвала напиток, который повышает риск семи видов рака: это не кофеОнколог назвала напиток, который повышает риск семи видов рака: это не кофеСвекла для салатовКак приготовить сочную и сладкую свеклу для салатов за 8 минут: делимся двумя лучшими способамиКого из украинских писателей номинировали на Нобелевскую премию и почему они ее не получилиКого из украинских писателей номинировали на Нобелевскую премию и почему они ее не получили
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Водителя "скорой", который привез Молодую на Петропавловскую Борщаговку, взяли под стражу: подробности дела

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
180
Водителя "скорой", который привез Молодую на Петропавловскую Борщаговку, взяли под стражу: подробности дела
Задержанный мужчина. Источник: Суспільне Новини.

Водителя автомобиля скорой помощи Виктора Ена, который привез медика Валентину Молодую на место происшествия в Петропавловской Борщаговке, взяли под стражу без права внесения залога. Сам мужчина отрицает свою причастность к противоправным действиям и настаивает, что является свидетелем по делу.

Соответствующее решение суд принял 5 ноября. Об этом сообщает корреспондентка "Суспильного" из зала суда.

Новость дополняется…

Читайте также
Катя ПомазанКатя Помазан
1,5 т.
Наводила атаки: СБУ задержала в Сумах агентку ФСБ, которая сменила четыре жилища, чтобы избежать разоблачения
1,5 т.
Наводила атаки: СБУ задержала в Сумах агентку ФСБ, которая сменила четыре жилища, чтобы избежать разоблачения
Иван ЧерленскийИван Черленский
43,7 т.
"Выдавали себя за медиков": СБУ задержала и сообщила о подозрении организаторам беспорядков в Петропавловской Борщаговке. Фото
43,7 т.
"Выдавали себя за медиков": СБУ задержала и сообщила о подозрении организаторам беспорядков в Петропавловской Борщаговке. Фото
Даниил БорщДаниил Борщ
4,6 т.
В Киеве избирают меру пресечения Валентине Молодой, которая "засветилась" в Петропавловской Борщаговке: в чем обвиняют
4,6 т.
В Киеве избирают меру пресечения Валентине Молодой, которая "засветилась" в Петропавловской Борщаговке: в чем обвиняют
Похожие темы
скорая помощьсудУкраина
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!