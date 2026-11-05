Водителя "скорой", который привез Молодую на Петропавловскую Борщаговку, взяли под стражу: подробности дела

Водителя автомобиля скорой помощи Виктора Ена, который привез медика Валентину Молодую на место происшествия в Петропавловской Борщаговке, взяли под стражу без права внесения залога. Сам мужчина отрицает свою причастность к противоправным действиям и настаивает, что является свидетелем по делу.

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Соответствующее решение суд принял 5 ноября. Об этом сообщает корреспондентка "Суспильного" из зала суда.

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