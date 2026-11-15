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Военный Александр Бабак призвал к прозрачному расследованию фактов, озвученных генералом Дукой

Мария ШевчукМария Шевчук
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1,6 т.
Военный Александр Бабак призвал к прозрачному расследованию фактов, озвученных генералом Дукой
Дука призвал Раду создать ВСК для проверки деятельности НАБУ и САП. Источник: OBOZ.UA

Брифинг генерала Сергея Дуки у стен Лукьяновского СИЗО был насыщен резкими и очень интересными сигналами. Заявления генерала СБУ Сергея Дуки, сделанные во время брифинга возле Лукьяновского СИЗО, требуют тщательной проверки, прозрачного расследования и публичного отчета о его результатах.

Об этом написал в Facebook политический эксперт и военный Александр Бабак.

Уже нельзя заметать все под "одеяло", ограничиваясь внутренними служебными расследованиями. Тем более нельзя игнорировать эту проблему, просто наблюдая за перепалками в СМИ и надеясь, что как-нибудь это напряжение само собой исчезнет.

Ситуация требует политического вмешательства. И требование генерала СБУ Дуки о создании парламентской ВСК, которая расследовала бы изложенные им факты, тоже может быть реализовано. Главное, чтобы в эту комиссию вошли представители всех фракций. В том числе оппозиционных.

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Учитывая, что доверие общества к парламенту, мягко говоря, невысоко, к работе ВСК должны быть привлечены представители общественности. И это точно должны быть не крикуны-активисты. Они уже набили оскомину своими постоянными громкими и часто безосновательными обвинениями всех вокруг, кто им не нравится.

Нужно привлекать представителей ветеранских организаций, авторитетных военных, которые действительно воевали, и экспертов в области уголовно-процессуального права. Выводы ВСК должны пользоваться доверием общества.

Все, больше нельзя заливать инфопространство второпях снятыми "криминальными триллерами". Нужно хотя бы одно дело довести до конца. Больше всего общество раздражают истории, когда задержание превращают в шоу, а через несколько месяцев дело тихонько закрывают.

Этих шоу мы уже видели сотни, а конкретных посадок – ни одной! Вот это и есть дискредитация правоохранительной и судебной систем.

Потому что получается, что нам показали шоу, одни получили медальки, другие – материальные выгоды, а на ситуацию это вообще никак не повлияло, – убежден О.Бабак.

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