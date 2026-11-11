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Вилла за $250 тыс., Porsche Cayenne и миллионы на счетах жены: что известно о состоянии семьи прокурора Максима Кутерги

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read3 мин
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Вилла за $250 тыс., Porsche Cayenne и миллионы на счетах жены: что известно о состоянии семьи прокурора Максима Кутерги
Максим Кутерга. Источник: Instagram/esbu.gov.ua

Хотя бывшего главу Бюро экономической безопасности, прокурора Максима Кутергу уже уволили с должности заместителя руководителя Хмельницкой областной прокуратуры, в его карьере уже были случаи судебного восстановления в должности. Так или иначе, однако Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции уже начало мониторинг образа жизни прокурора.

В НАПК обратили внимание на Кутергу после расследования украинского вещателя. В Агентстве утверждают, что мониторинг образа жизни прокурора продолжается.

Карьерный путь чиновника

Максим Кутерга работал в правоохранительных органах более двух десятилетий. В системе Министерства внутренних дел он работал в 2004-2015 годах, после чего перешел в органы прокуратуры.

Вилла за $250 тыс., Porsche Cayenne и миллионы на счетах жены: что известно о состоянии семьи прокурора Максима Кутерги

Карьера чиновника. Источник: hromadske

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Примечательно, что в 2019 году Кутерга не прошел аттестацию прокуроров. Аттестационная комиссия приняла решение о его несоответствии занимаемой должности, а тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка уволил чиновника.

Однако Кутерга обжаловал увольнение в суде, и уже летом 2020 года судьи постановили восстановить прокурора в должности и выплатить ему более 300 тысяч гривен за якобы вынужденные прогулы.

В Бюро экономической безопасности Кутерга перешел в 2022 году – сначала возглавил столичное теруправление, а затем стал заместителем директора Бюро.

Весной 2025 года Кутерга даже исполнял обязанности директора БЭБ, однако пробыл на этой должности меньше месяца.

Вилла за $250 тыс., Porsche Cayenne и миллионы на счетах жены: что известно о состоянии семьи прокурора Максима Кутерги

Максим Кутерга в тюрьме (якобы инспектирует условия). Источник: Хмельницкая облпрокуратура

После БЭБ, уже в сентябре 2025 года он получил новое назначение. Кутерга стал заместителем руководителя Хмельницкой областной прокуратуры. На этой должности он работал до октября текущего года.

Почему именно прокурора уволили, пока неизвестно.

Декларация прокурора

В декларации за прошлый год Кутерга указал недвижимость жены в Подгорцах, автомобиль Porsche Cayenne и совокупные миллионные доходы семьи.

Вилла за $250 тыс., Porsche Cayenne и миллионы на счетах жены: что известно о состоянии семьи прокурора Максима Кутерги

Декларация прокурора. Источник: скриншот

В частности, в собственности его жены Анастасии находится земельный участок площадью 658 кв. м. (приобретен в июле 2024 года за 239 тыс. грн), где расположен незавершенный жилой дом (право на который жена прокурора получила в августе того же года).

Автомобиль прокурора – Porsche Cayenne 2019 года выпуска – также записан на жену. Анастасия якобы приобрела его в апреле 2024-го за 2,73 млн гривен.

Вилла за $250 тыс., Porsche Cayenne и миллионы на счетах жены: что известно о состоянии семьи прокурора Максима Кутерги

Автомобиль за 64 тысячи долларов также записан на жену. Источник: hromadske

При этом общий заработок Анастасии от предпринимательской деятельности за 2025 год составил более 5,45 млн грн. Это вдвое больше, чем заработал сам Максим Кутерга – чиновник задекларировал только 2,3 млн гривен дохода.

Коттедж в Подгорцах

Вилла за $250 тыс., Porsche Cayenne и миллионы на счетах жены: что известно о состоянии семьи прокурора Максима Кутерги

Коттедж в Подгорцах. Источник: hromadske

Когда Анастасия приобрела за 240 тысяч гривен шесть с половиной соток в Подгорцах, на приобретенной земле уже стоял двухэтажный дом площадью около 170 квадратных метров. По предположениям риелторов, такой дом с участком мог стоить минимум 250 тысяч – и не гривен, а долларов.

В прокуратуре по месту работы Максима Кутерги утверждали, что средства на приобретение земельного участка жена прокурора получила от предпринимательской деятельности. При этом ФЛП она зарегистрировала только в июле 2024 года.

Также не совсем понятно, откуда взялись деньги на имущество у тещи прокурора Наталии Сунцовой. С 2019 по 2024 год она получила права на три объекта недвижимости, которые риелторы оценивают в десятки, а один – более чем в сто тысяч долларов. И это при том, что Наталия Сунцова работала всего лишь заведующей аптекой.

Как сообщал OBOZ.UA, ровно год назад НАБУ и САП представили громкую операцию "Мидас". Это масштабное антикоррупционное расследование о коррупционных схемах и хищении средств в энергетической сфере Украины, в частности НАЭК "Энергоатом".

Расследование длилось 15 месяцев, а официально о нем объявили 10 ноября 2025 года. Однако по состоянию на сейчас "нет ни одного обвинительного приговора по делу", а "все известные фигуранты уже вне СИЗО", говорит адвокат Ростислав Кравец.

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