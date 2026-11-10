Дело "Карфаген" вызвало колоссальный резонанс из-за фантастического цинизма и переворачивания с ног на голову понятий добра и зла. Ведь инструменты государства, которые должны защищать граждан и закон, использовали для расправы над гражданами. Мы увидели, как коррумпированные правоохранители получают снимки с камер "Безопасного города", а затем на основе этой слежки совершается нападение.

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У цьому й особлива суспільна небезпека таких злочинів. Щойно службовий доступ перетворюється на приватну послугу, той, хто готує переслідування чи розправу, отримує у своє розпорядження можливості держави. Вона фіксує наші пересування й перетини кордону, зберігає судові рішення з найінтимнішими подробицями сімейного життя. Якщо достатньо знайти свого в установі, щоб одержати чуже з реєстру, під загрозою опиняється кожен, чиї дані там зберігаються. І людина може дізнатися про витік лише тоді, коли ці відомості вже використовують проти неї.

Для тиску на журналіста іноді достатньо службового логіна й готовності винести в публіку те, що суд розглядав за зачиненими дверима. Я, як головний редактор "Останнього Бастіону", критикував роботу Лариси Гольник, судді Шевченківського районного суду Полтави. Згодом у цей конфлікт втягнули мою родину, включно з неповнолітньою дитиною. Подробиці закритої сімейної справи спочатку опинилися у спільній скарзі Гольник та її чоловіка Ігоря Гавриленка, а потім і в їхній публікації. Я вважаю це тиском і помстою за мої матеріали. Саме тому я звернувся до Вищої ради правосуддя.

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2 листопада Перша дисциплінарна палата ВРП за моєю скаргою притягнула Гольник до дисциплінарної відповідальності й застосувала стягнення у вигляді подання про звільнення. За це рішення проголосували четверо членів палати, один був проти. Гольник тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя. На засіданні розібрали, як суддя використала відомості із закритого рішення. Там само прозвучали її письмові пояснення про те, що дані з прикордонної системи "Аркан" отримав її чоловік.

7 листопада Гольник пішла на "антикризове" інтерв’ю пояснювати , чому її відсторонили. У підсумку вона докладно пояснила, чим їй не подобаюся я. У її викладенні подій все було так: чесна суддя випадково натрапляє на рішення, сумлінно скаржиться на колегу й потерпає за свою принциповість. Чоловік як співавтор скарги і отримувач особистих даних із державних систем з оповіді зникає. Дивовижна вибірковість пам’яті, особливо в людини, яка так добре запам’ятала подробиці життя моєї родини.

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Інтерв’ю було частиною ширшої інформаційної атаки, яка почалася одразу після рішення палати. Уже 3 листопада "Аргумент" виніс у заголовок слова "розправа з боку проросійської сволоти". У самому матеріалі мене назвали на ім’я і згадали мою скаргу. Посилання поширила особисто Гольник. Написала, що не погоджується з різкістю заголовка, і тут же пояснила, чому розуміє таку реакцію. У країні, яка воює, такий ярлик робить людину мішенню. Я називаю це публічним тавруванням і прямим продовженням переслідування.

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Для тих, хто виконує замовлення на статті про "проросійську сволоту". Кілька фактів моєї біографії. На відміну від "розслідувача" Гавриленка, я пішов добровольцем, воював і майже два роки віддав військовій службі. На автомобілі й інше матеріально-технічне забезпечення для ЗСУ я витратив сотні тисяч доларів власних коштів. Знов-таки – на відміну від.

І ще на тему, хто насправді "проросійський". За даними Ігоря Луценка, суддя тричі поширювала анонімний текст із Kritika.news, у якому нідерландську правозахисницю Маріам Ламберт, яка допомагає повертати депортованих Росією українських дітей, звинувачували в роботі на Росію. Згодом Держспецзв’язок заблокував цей сайт в Україні. Володимир Бойко пов’язує ресурс з Олегом Царьовим і пише, що Гольник також поширювала дописи авторів "Комсомольской правды в Донецке" та окупаційної газети "Донецкая республика". А коли її чоловік Ігор Гавриленко назвав моє видання "бастіоном Кремля", його колонку передрукував сайт Вадима Рабіновича, співзасновника ОПЗЖ. Скриншот цього передруку я опублікував ще в січні.

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До речі, закиди Гольник/Гавриленка щодо блокування "Останнього бастіону" мають просте пояснення. Це блокування відбулося за поданням Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця після публікації розслідувань журналіста Володимира Бойка щодо конфлікту пана Лубінця з вищезгаданою правозахисницею Маріам Ламберт. Разом з "Бастіоном" заблокували також і сайт Боййка.

Тепер про "випадковість" отримання моїх особистих даних суддею Гольник. Почнемо з Єдиного державного реєстру судових рішень. Під власним суддівським логіном Гольник відкривала повний текст рішення в моїй закритій сімейній справі 3 жовтня 2024 року та 28 лютого 2025 року. В ухвалі про відкриття справи ВРП, посилаючись на дані ДП "Інформаційні судові системи", зазначила два перегляди. У пізнішому висновку інспектора, який цитував "Останній Бастіон" , їх три. Один 3 жовтня і два 28 лютого. На засіданні ВРП я окремо звернув увагу на пошук за моїм прізвищем. Серед запитів, про які йшлося під час розгляду, були "Сікалов поновлення", "Сікалов, Гольник" і "Сікалов кримінальне судочинство". Припустімо, на рішення вона вперше натрапила випадково. Але яким чином моє прізвище випадково опинилося в трьох різних пошукових запитах?

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У спільній скарзі подружжя на суддю Наталію Тімошенко (розглядала мою цивільну справу) було три справи. Дві вони змогли описати без захищених відомостей. Моїй, за словами дисциплінарного інспектора Олексія Гури, відвели близько семи сторінок, аж до подробиць про мою неповнолітню дитину. Просте питання: у двох справах вистачило описати дії судді, а в третій знадобилося розписати життя моєї родини?

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Історію з доступом до "Аркану" розповіла сама Гольник у письмових поясненнях. За її словами , відомості приватно отримав її чоловік Гавриленко, якого вона називає "розслідувачем". До пояснень вона додала скриншот його листування. Як сказав Гура, на ньому видно, що хтось надіслав Гавриленку ці дані. Їх використали у скарзі, яку підписали обоє. Хто зробив вибірку з державної системи, за чиїм запитом і на якій підставі передав її чоловікові судді? Оце я хотів би почути в інтерв’ю Гольник.

А 7 травня Гольник і Гавриленко опублікували спільну колонку, де назвали мене й переказали подробиці тієї самої сімейної справи. Ось чому я говорю про тиск. Суддя шукає інформацію за моїм прізвищем, вибірково розкриває у скарзі відомості про мою родину, а потім разом із чоловіком виносить цю історію в медіа.

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І в мене запитання до ВРП. Чи може людина, яка так поводиться з чужими даними й так пояснює власні дії, далі судити інших?

У рамках свого "антикризу" після рішення ВРП Гольник намагається позиціонувати себе як "викривача". На засіданні ВРП інспектору поставили дуже просте запитання. Про яке саме корупційне правопорушення повідомила Гольник? Гура відповів, що в матеріалах є лише дисциплінарна скарга на колегу. Жодних "викриттів". На запитання про звернення до НАБУ чи НАЗК "викривача" інспектор відповів, що такої інформації в нього немає. Тож, "викривач" виходить доволі дивний – у правоохоронні органи не звертається, натомість використовує особисті дані з державних систем для публікацій про особу, до якої має неприязні стосунки.

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У справі "Карфагені" фігурантам, за даними НАБУ, передавали кадри з камер і службові відомості про хід розслідувань. У моїй справі йдеться про інші обставини й іншу систему. Запитання до держави в обох випадках цілком конкретне. Хто скористався службовим доступом, кому передав дані й навіщо?

Питання посади Гольник вирішуватиме ВРП. В свою чергу, 10 березня 2026 року за моєю заявою ДБР відкрило кримінальне провадження № 62026100110000042 за ч. 2 ст. 362 Кримінального кодексу (Несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації). Але справа активно спускається на гальмах. Ще 4 травня Шевченківський райсуд Києва (справа № 761/14072/26) зобов’язав слідчого ДБР розглянути моє клопотання про визнання мене й доньки потерпілими. Ухвалу досі не виконали. 14 жовтня Печерський райсуд (справа № 757/35808/26-к) зобов’язав Офіс генпрокурора внести до ЄРДР відомості про можливе невиконання цієї ухвали слідчим Дзвоником. За моєю інформацією, відомості внесли. Дзвоник досі веде справу, а я так і не бачу результатів. Вважаю це саботажем і вже подав клопотання про заміну слідчого.

Планую йти до кінця і в рамках закону отримати відповідь, якої в інтерв’ю так і не було. Хто дістав із державної системи дані про мою родину, як вони опинилися в месенджері чоловіка судді й хто за це відповість?

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