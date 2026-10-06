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Убил 13 гражданских: командующему Черноморским флотом РФ сообщено о подозрении за ракетный удар по Киеву. Фото

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 мин
icon 1,2 т.
Убил 13 гражданских: командующему Черноморским флотом РФ сообщено о подозрении за ракетный удар по Киеву. Фото
Пинчук отдал боевой приказ нанести удар ракетами "Калибр" по многоэтажному дому в Киеве

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении командующему Черноморским флотом РФ Сергею Пинчуку. По данным следствия, в 2024 году он отдал боевой приказ нанести удар ракетами "Калибр" по многоэтажному дому в Киеве.

В результате атаки тогда погибли 13 человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщила пресс-служба СБУ и ОГП.

"Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении российского адмирала Сергея Пинчука — командующего Черноморским флотом РФ, совершившего военное преступление против гражданского населения Украины", — говорится в сообщении.

Убил 13 гражданских: командующему Черноморским флотом РФ сообщено о подозрении за ракетный удар по Киеву. Фото

Сотрудники СБУ заочно объявили Сергею Пинчуку о подозрении. Источник: t.me/SBUkr/18758

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Атака, организованная Пинчуком, унесла жизни 13 человек

По данным следствия, 8 июля 2024 года Сергей Пинчук организовал ракетный удар по многоквартирному дому в Киеве, нанеся удар крылатыми ракетами 3М-14 "Калибр".

В результате попадания был разрушен один из подъездов жилого дома. Погибли 13 человек, в том числе пятеро детей (брат и сестра 8 и 10 лет, брат и сестра 8 и 14 лет и 17-летняя девушка).

"Согласно материалам дела, обстрел гражданского объекта произошел на основании боевого приказа, подписанного Пинчуком", — отмечается в сообщении.

Убил 13 гражданских: командующему Черноморским флотом РФ сообщено о подозрении за ракетный удар по Киеву. Фото

Ракетный удар по Киеву летом 2024 года. Источник: КГГА

Для атаки на столицу российские оккупанты выпустили 10 ракет с фрегата "Адмирал Макаров" и подводной лодки Б-261 "Великий Новгород", которые находились в акватории Черного моря.

Убил 13 гражданских: командующему Черноморским флотом РФ сообщено о подозрении за ракетный удар по Киеву. Фото

Пинчук организовал ракетный удар по многоквартирному дому в Киеве. Источник: t.me/pgo_gov_ua

Следствие подчеркнуло, что такие действия российского адмирала являются грубым нарушением статьи 147 Четвертой Женевской конвенции, которая предусматривает защиту гражданского населения во время войны.

Сотрудники СБУ заочно объявили Сергею Пинчуку о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, что сопровождалось умышленным убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

"Поскольку злоумышленник находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры по привлечению его и сообщников к ответственности за военные преступления против нашего государства", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинская сторона собрала доказательства против генерал-майора Александра Новикова, возглавляющего управление строительства и развития систем БПЛА Генштаба Вооруженных сил РФ. По данным киберэкспертов и следователей СБУ, чиновник был причастен к организации массированных атак на энергетические объекты и газотранспортную систему Украины.

Как писал OBOZ.UA, СБУ сообщила о предъявлении подозрения восьми представителям высшего военного командования РФ, причастным к ракетному удару по Сумам в 2025 году. Речь идет об атаке, совершенной в Вербное воскресенье, которая привела к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

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