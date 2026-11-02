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ВАКС приговорил экс-заместительницу главы ГМС Пимахову к девяти годам тюрьмы: подробности дела

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
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ВАКС приговорил экс-заместительницу главы ГМС Пимахову к девяти годам тюрьмы: подробности дела
Ее признали виновной в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Источник: Facebook/Dina Pimakhova

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) огласил приговор бывшей первой заместительнице главы Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой. Ее признали виновной в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Экс-чиновнице назначили 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ВАКС огласил приговор Пимаховой 2 ноября 2026 года, признав бывшую первую заместительницу главы Государственной миграционной службы Украины виновной в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Ее действия квалифицировали по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Подробности дела

По материалам следствия, в июне 2017 года должностное лицо предложила помочь гражданину Вьетнама получить вид на временное проживание в Украине сроком на год с возможностью продления до трех лет. За содействие в оформлении документа она попросила 1800 долларов США.

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В августе того же года экс-чиновница предложила помочь гражданину Ирана получить украинское гражданство по территориальному происхождению. Для этого должны были использовать заведомо ложные официальные документы, на основании которых мужчина мог получить внутренний и заграничный паспорта Украины. За организацию процедуры она запросила уже 30 тысяч долларов США.

Какое наказание назначили экс-чиновнице

"Приговором суда ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, указанные в п. 1, пп. "а", "в" п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции", кроме выборных, сроком на 3 года, с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества", – говорится в сообщении.

Решение вступит в силу через 30 дней после оглашения, если в течение этого срока его не обжалуют в апелляционном порядке.

Напомним, в декабре 2019 года САП объявила подозрение Дине Пимаховой по делу о взяточничестве. Бывшей чиновнице вменили "принятие должностным лицом предложения или получение неправомерной выгоды".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Пимахова попала в коррупционный скандал с детективом НАБУ. В марте 2018 года ее уволили из миграционной службы по собственному желанию.

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