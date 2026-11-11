ВАКС ослабил меру пресечения Ермаку: какие ограничения сняты

Высший антикоррупционный суд Украины уже в третий раз смягчил условия передвижения для экс-главы Офиса президента Андрея Ермака, которого подозревают в легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитной резиденции под Киевом в кооперативе "Династия". Отныне фигуранту разрешены поездки по всей Украине.

Видео дня

Таким образом, следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора частично. Срок действия возложенных на подозреваемого обязанностей продлили, но одно из условий – сняли, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

Суд "изменил ранее возложенную на него (Ермака. – Ред.) процессуальную обязанность не отлучаться без разрешения за пределы г. Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей с возможностью транзита через другие области".

Адвокаты Ермака убеждали, что это правило якобы мешало его участию в проекте Национальной ассоциации адвокатов по предоставлению правовой помощи военнослужащим.

Сторона обвинения возражала. Как объяснял прокурор САП, подозреваемый руководит этим проектом, но непосредственные юридические консультации предоставляют более 60 адвокатов.

Следственный судья поддержал аргументы стороны защиты и разрешил бывшему главе ОП передвигаться по всей стране.

РЕКЛАМА

Напомним:

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области. По версии следствия, бывший глава Офиса президента Андрей Ермак является одним из ее участников.

Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Эта статья предусматривает наказание в виде 8–12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.