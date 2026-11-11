ВАКС ослабил меру пресечения Ермаку: какие ограничения сняты

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сбор на лекарства для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный, важный сбор средств на медицину для бойцов: пехотинцам нужны средства от простудыКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата"Приоритет – как можно скорее закончить войну": Зеленский раскрыл детали договоренностей по итогам встреч в Абу-Даби. Видео"Приоритет – как можно скорее закончить войну": Зеленский раскрыл детали договоренностей по итогам встреч в Абу-Даби. ВидеоИзвестная телеведущая попала в страшное ДТП и получила перелом шейного отдела позвоночника: в каком она состоянии и что осталось от автомобиляИзвестная телеведущая попала в страшное ДТП и получила перелом шейного отдела позвоночника: в каком она состоянии и что осталось от автомобиляЗвездный гимнаст Ковтун отказался говорить об Украине и рассказал, как "искренне рад" выступать за новую сборнуюЗвездный гимнаст Ковтун отказался говорить об Украине и рассказал, как "искренне рад" выступать за новую сборную"Каждая пядь российской земли будет возвращена": Мединский "замахнулся" на территории Украины после переговоров в Абу-Даби"Каждая пядь российской земли будет возвращена": Мединский "замахнулся" на территории Украины после переговоров в Абу-Даби"77 – энергия жизни": Михаил Поплавский представил более 60 авторских книг и электронную библиотеку"77 – энергия жизни": Михаил Поплавский представил более 60 авторских книг и электронную библиотекуВместо дочери из Киева – венок от Путина: на похороны актрисы-путинистки Федосеевой-Шукшиной отказались ехать родственники из УкраиныВместо дочери из Киева – венок от Путина: на похороны актрисы-путинистки Федосеевой-Шукшиной отказались ехать родственники из Украины"Здесь находятся 97 детей": Кличко проверил готовность к зиме одного из столичных детских домов. Фото"Здесь находятся 97 детей": Кличко проверил готовность к зиме одного из столичных детских домов. ФотоИлона Гвоздева публично упрекнула Владимира Зеленского: чего она ждет от президента уже больше пяти летИлона Гвоздева публично упрекнула Владимира Зеленского: чего она ждет от президента уже больше пяти лет
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

ВАКС ослабил меру пресечения Ермаку: какие ограничения сняты

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
852
Андрей Ермак
Андрею Ермаку не разрешено покидать страну, но он может совершать поездки во все регионы. Фото архивное

Высший антикоррупционный суд Украины уже в третий раз смягчил условия передвижения для экс-главы Офиса президента Андрея Ермака, которого подозревают в легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитной резиденции под Киевом в кооперативе "Династия". Отныне фигуранту разрешены поездки по всей Украине.

Таким образом, следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора частично. Срок действия возложенных на подозреваемого обязанностей продлили, но одно из условий – сняли, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.

Суд "изменил ранее возложенную на него (Ермака. – Ред.) процессуальную обязанность не отлучаться без разрешения за пределы г. Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей с возможностью транзита через другие области".

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
1,2 т.
СБУ задержала информатора РФ, который наводил вражеские атаки на защитников в Харьковской области. Фото
1,2 т.
СБУ задержала информатора РФ, который наводил вражеские атаки на защитников в Харьковской области. Фото
Геннадий СикаловГеннадий Сикалов
24,0 т.
От "Карфагена" до дела Гольник. Как доступ к государственным базам становится инструментом давления
24,0 т.
От "Карфагена" до дела Гольник. Как доступ к государственным базам становится инструментом давления
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
2,7 т.
Одинаковые подписи у разных должностных лиц: пограничники обнаружили признаки подделки свидетельств у "многодетного" отца
2,7 т.
Одинаковые подписи у разных должностных лиц: пограничники обнаружили признаки подделки свидетельств у "многодетного" отца

Адвокаты Ермака убеждали, что это правило якобы мешало его участию в проекте Национальной ассоциации адвокатов по предоставлению правовой помощи военнослужащим.

Сторона обвинения возражала. Как объяснял прокурор САП, подозреваемый руководит этим проектом, но непосредственные юридические консультации предоставляют более 60 адвокатов.

Следственный судья поддержал аргументы стороны защиты и разрешил бывшему главе ОП передвигаться по всей стране.

ВАКС ослабил меру пресечения Ермаку: какие ограничения сняты

Полный текст сообщения. Источник: Скриншот Telegram-канала САП

Напомним:

Как писал OBOZ.UA, Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области. По версии следствия, бывший глава Офиса президента Андрей Ермак является одним из ее участников.

Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Эта статья предусматривает наказание в виде 8–12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Похожие темы
Коррупция в УкраинеУкраинаВысший антикоррупционный суд (ВАКС)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Андрей ЕрмакАндрей Ермак
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!