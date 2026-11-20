В салоне красоты CLIPSE в Ужгороде, который открыла бывшая жена народного депутата Николая Тищенко Алла Барановская, проводят обыски. В заведение пришли представители НАБУ и САП.

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Об обысках сообщил журналист Виталий Глагола. Информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

Следственные действия проводят в салоне CLIPSE, расположенном в жилом комплексе Silver Park на улице Анатолия Тегзы, 7, в Ужгороде.

Заведение относится к бизнесу Аллы Барановской, которая ранее состояла в браке с народным депутатом Николаем Тищенко. Причины проведения обысков, а также возможная связь салона с уголовным производством пока не уточняются.

В 2024 году журналисты обращали внимание на обстоятельства развода Тищенко и Барановской. В частности, появлялись предположения, что расторжение брака могло быть фиктивным, поскольку, по сообщениям, бывшие супруги продолжали жить вместе. Сам нардеп объяснял это совместным воспитанием сына.

Также в декларации Тищенко указано, что 15 февраля 2024 года, почти через месяц после развода, Барановская подарила ему 12 млн 634 тыс. 680 грн.

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Когда журналисты спросили народного депутата о происхождении этих средств, он заявил, что после развода они разделили имущество.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что народный депутат Украины Николай Тищенко и его бывшая жена Алла Барановская могли использовать свой благотворительный фонд "Дорога мира" для получения средств, которые могли поступать от колл-центров. Таким образом, по этой схеме они могли скрывать их происхождение.

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