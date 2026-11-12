Украинка пыталась незаконно вывезти в Румынию 500 пачек сигарет: где она их прятала. Фото

На пограничном пункте пропуска "Порубне" пограничники совместно с таможенниками остановили автомобиль, направлявшийся в Румынию. За рулем была жительница Украины 1983 года рождения. Хотя во время контроля украинка уверяла, что ничего не везет, у нее все же нашли контрабанду.

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Это произошло утром 12 ноября. Как рассказали в Государственной пограничной службе, контрабандные сигареты нашли непосредственно в машине. Пограничники показали, где именно была спрятана контрабанда.

Для провоза в Румынию украинских сигарет (по крайней мере, с украинскими марками акцизного налога) женщина воспользовалась "конструктивными особенностями багажного отделения". А те пачки, которые не поместились в тайник, украинка оставила в вещевом отсеке.

Всего было изъято около 500 пачек. Таможенники составили на женщину соответствующий протокол.

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Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье во время проверки грузового поезда, следовавшего в Словакию, пограничники нашли сразу четыре тысячи пачек сигарет без марок акцизного налога Украины. Тот груз проверяли на пункте пропуска "Павлово".

А в Буковине пограничники обнаружили в автомобиле 1400 упаковок иностранных витаминов, которые пытались контрабандой провезти через границу в нашу страну. Товар спрятали прямо в полу машины, его общую стоимость оценивают в 1,4 млн грн. Автомобиль с контрабандным товаром обнаружили в пункте пропуска "Порубне" у гражданина Украины, который возвращался из Румынии.

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