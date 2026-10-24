На сайте Белого дома рассекретили и опубликовали два архива с перепиской американских дипломатов о Burisma и Хантере Байдене, а также материалы о бывшем украинском дипломате Андрее Телиженко и санкциях против него. В документах упоминается и нардеп Александр Дубинский с просьбой включить его в "черный список".

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Рассекречивание санкционировал советник президента Уильям Шарф 13 октября 2026 года, а сами материалы выкладывала рабочая группа Белого дома по государственной прозрачности. Соответствующие файлы были обнародованы на сайте Белого дома.

Что опубликовано в документах

Рассекреченные документы посвящены контактам Burisma с американскими ведомствами и переписке Марии Йованович и Джорджа Кента, работавших в посольстве США в Киеве. Второй архив содержит материалы ФБР, Госдепартамента и Минфина США о Телиженко. На документах сохранились штампы о рассекречивании, однако значительная часть текста скрыта.

В письме от 22 ноября 2016 года Кент рассказывает, как посольство воспринимало историю с Burisma и ее владельцем, бывшим министром экологии Николаем Злочевским. По его оценке, участие Байдена в совете директоров компании подрывало антикоррупционный посыл США в Украине, ведь в Киеве видели противоречие между словами и связями семьи Байдена. Кент считал, что в Вашингтоне нужно поднять этот вопрос перед Джо Байденом.

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В том же письме Кент описывает попытку США и Великобритании вернуть около 23 млн долларов Злочевского, замороженных на британских счетах. Он пересказывает и разговор с бывшим первым заместителем генпрокурора Анатолием Даниленко в феврале 2015 года. По словам Кента, тот назвал сумму взятки за закрытие дела в 7 млн долларов.

Тренинг для прокуроров на деньги Burisma

Из переписки за сентябрь 2017 года следует, что Институт Маккейна при Университете штата Аризона получил предложение о двухнедельном обучении украинских прокуроров. Оплатить его должна была Burisma.

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Йованович попросила Кента оценить идею, и он возразил. В ответе было сказано, что компания, которую ранее проверяла Генпрокуратура, не должна финансировать обучение этой самой Генпрокуратуры. Такой план, по его выражению, не прошел бы "проверку Washington Post".

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Что известно о показаниях Кента и Йованович

В 2019 году на слушаниях в Конгрессе Кент заявил, что предупреждал аппарат вице-президента о риске конфликта интересов, но не видел попыток американских чиновников защитить Burisma от проверок. Йованович говорила, что никогда не встречалась с Хантером Байденом.

Часть американских изданий считает, что новые документы ставят под сомнение полноту этих показаний. Однако в самих файлах нет подтверждения того, что Джо Байден вмешивался в расследования в интересах Burisma.

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Просьба из "Слуги народа"

В письме от 7 октября 2020 года Кент сообщает коллегам, что к американской стороне обратился заместитель главы фракции "Слуга народа", ранее посещавший конференцию CPAC. По его словам, включение Дубинского в черный список заметно снизило бы его влияние на других депутатов. Имя собеседника в документе скрыто, и из текста не следует, что это была позиция всей фракции.

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Санкции против Дубинского США ввели 11 января 2021 года. В Минфине связали их с участием в сети влияния, которую ведомство ассоциировало с Андреем Деркачом. Опубликованное письмо Кента не объясняет, какую роль эта просьба сыграла в решении OFAC, и не доказывает, что она на него повлияла.

Дело Телиженко

Телиженко работал в посольстве Украины в Вашингтоне, затем стал политическим консультантом. Материалы ФБР от 23 августа 2020 года описывают попытки выйти на него летом 2019 года через российский аккаунт в Facebook и лично. Он заблокировал аккаунт и отказался от предложения. Там же сказано, что в 2014 году ему запретили въезд в Россию.

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Аналитическая справка от февраля 2020 года дает другую оценку. Распространяемые им недостоверные утверждения, прежде всего о выборах 2016 года, подпитывают российскую кампанию влияния. При этом авторы допускают, что он делал это невольно.

В сентябре 2020 года ФБР сообщило Госдепартаменту о планируемой поездке Телиженко в США и готовило запрос об отзыве визы. В тот же день визу аннулировало посольство в Киеве. Переписка от 7 октября уточняет, что в консульский отдел Госдепа запросов об этом не поступало.

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Санкции Минфина за январь 2021 года основаны на меморандуме OFAC. В нем Телиженко, Деркач, Кулик и Онищенко названы командой, которая, по оценке ведомства, получала информацию как минимум от российского правительства. При этом возражения Телиженко, отрицавшего связь с Деркачом, OFAC отклонило.

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Напомним, и. о. главы Государственной службы геологии и недр Сергей Власенко, несмотря на расследование в медиа, фактически не отреагировал на скандал вокруг Станивского нефтегазового месторождения.

Как сообщал OBOZ.UA, в США к шести годам тюрьмы приговорили бывшего информатора ФБР Александра Смирнова, который признался в даче ложных показаний о взаимодействии президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена с украинской энергетической компанией Burisma. Также Смирнов признался в уклонении от уплаты налогов.