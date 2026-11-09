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По делу о медицинской халатности врачей Odrex состоялось 9 из 29 запланированных заседаний

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read3 мин
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По делу о медицинской халатности врачей Odrex состоялось 9 из 29 запланированных заседаний
Платформа возобновила работу после нескольких блокировок. Источник: Odrex

Судебный процесс по делу о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана в клинике Odrex продолжает буксовать. За сентябрь и октябрь Киевский районный суд Одессы смог полноценно провести лишь девять из 29 запланированных заседаний, остальные 20 – перенесли. Среди причин – многочисленные ходатайства стороны защиты, неявки адвокатов и больничный одного из обвиняемых. Ситуация особенно обострилась в октябре, когда из 16 назначенных заседаний состоялись всего три. Таким образом, более 80% запланированных на месяц слушаний так и не удалось провести.

Только 6 ноября, после почти месячного перерыва в полноценном рассмотрении, суд смог вновь продолжить слушание дела. Однако общая статистика последних месяцев ставит все более острый вопрос: успеет ли суд установить обстоятельства смерти Аднана Кивана до истечения сроков давности привлечения обвиняемых к уголовной ответственности?

Почему суд не может работать по графику?

Еще в сентябре Киевский районный суд Одессы пытался обеспечить интенсивное рассмотрение уголовного дела в отношении хирурга Виталия Русакова и онколога Марины Белоцерковской. Тогда было запланировано 13 заседаний, однако полноценно состоялись лишь шесть. В октябре ситуация ухудшилась. Из 16 назначенных слушаний суд смог провести лишь три – 1, 8 и 29 октября. Часть заседаний пришлось перенести из-за занятости адвокатов обвиняемых в других судебных процессах. Позже причиной длительного перерыва стал больничный Виталия Русакова. В то же время украинское законодательство предусматривает возможность дистанционного участия обвиняемого в судебном заседании. Согласно статье 336 Уголовного процессуального кодекса, видеоконференция допускается, в частности, если человек не может лично прибыть в суд по состоянию здоровья. Однако применение такого механизма зависит от конкретных обстоятельств, в частности от способности обвиняемого полноценно участвовать в процессе. Вопрос регулярных переносов уже вызвал реакцию председательствующего судьи Виктора Чаплицкого. Еще в сентябре он признал неуважительными причины неявки защитников Русакова и обратился в дисциплинарные органы адвокатуры. 29 октября судья вновь предупредил адвокатов, что будет жестче реагировать на последующие ходатайства об отложении слушаний.

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Почему каждый перенос важен?

Регулярные переносы заседаний имеют значение не только для продолжительности рассмотрения. В этом деле существует риск истечения сроков давности привлечения обвиняемых к уголовной ответственности.

Виталия Русакова и Марину Белоцерковскую обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшее тяжкие последствия для пациента. Для этого уголовного правонарушения срок давности составляет три года. Если инкриминируемые врачам действия или бездействие датируются октябрем 2024 года, вопрос о его истечении может возникнуть уже осенью 2027 года.

Важно, что в соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса сроки давности исчисляются до вступления приговора в законную силу. Следовательно, даже вынесение решения судом первой инстанции не обязательно будет означать завершение процесса. Впереди может быть апелляционное рассмотрение.

При предусмотренных законом условиях истечение срока давности может стать основанием для освобождения обвиняемых от уголовной ответственности. При этом такое решение не является оправдательным приговором. Именно поэтому темпы судебного разбирательства приобретают особое значение. Ведь главный вопрос этого дела до сих пор требует окончательного судебного ответа: были ли допущены нарушения медицинских стандартов во время лечения Аднана Кивана и существует ли причинно-следственная связь между действиями врачей и смертью пациента.

Напомним, основатель KADORR Group Аднан Киван умер 27 октября 2024 года во время лечения онкологического заболевания в частной клинике Odrex.

По версии следствия, после операции его врачи – хирург Виталий Русаков и онколог Марина Белоцерковская – могли не обеспечить необходимую антибактериальную терапию и должную реакцию на послеоперационные осложнения. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, это могло способствовать развитию сепсиса и смерти бизнесмена. Оба врача своей вины не признают. Окончательно установить обстоятельства произошедшего и оценить доказательства должен суд.

Ранее OBOZ.UA писал, что судебное разбирательство резонансного дела сопровождается изменением подсудности, требованиями об отводе судей, неявками защитников и многочисленными процессуальными ходатайствами. Из-за этого суд долгое время не мог перейти к полноценному исследованию ключевых медицинских доказательств.

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