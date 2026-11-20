В служебных помещениях руководства Государственной авиационной службы Украины 19 ноября проводились следственные действия в рамках уголовного производства. В учреждение пришли с обысками Служба безопасности Украины и Киевская областная прокуратура. Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту "оказало правоохранительным органам всестороннее необходимое содействие".

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Об этом сообщили в Мин инфраструктуры. В ведомстве уточнили, что Государственная авиационная служба расположена именно в административном здании министерства.

Что известно об обысках

Ни в министерстве, ни в Службе никак не прокомментировали факт обысков. В Мин инфраструктуры лишь отметили, что "информирование об обстоятельствах и ходе расследования относится к компетенции уполномоченных правоохранительных органов".

В свою очередь, УП, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что обыски проводили представители СБУ и Киевской областной прокуратуры. Эти ведомства также пока никак не прокомментировали свои действия.

Издание, ссылаясь на своих собеседников, утверждает, что обыски проходили в рамках расследования масштабной коррупционной схемы с "откатами".

Что предшествовало

Госавиаслужба – центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере гражданской авиации и использования воздушного пространства Украины. Среди ее задач – сертификация и лицензирование в сфере гражданской авиации, в частности сертификация воздушных судов и проверка летной годности.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с начала полномасштабной войны обанкротилась уже вторая авиакомпания – после МАУ процедуру банкротства начала Bees Airline. Несмотря на это, украинские перевозчики не исчезли с рынка: часть из них продолжает летать за границу и сможет вернуться после открытия неба.

В то же время, по оценкам экспертов, после возобновления полетов до 70% украинского рынка могут сразу занять иностранные авиакомпании.

В целом в последнее время антикоррупционные обыски становятся поводом для борьбы за руководство стратегическими учреждениями. По крайней мере, так считает политический эксперт Тарас Загородний.

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