В рядах ВСУ разоблачили российского ''крота'', который для конспирации сменил 77 телефонных номеров. Фото

В рядах Вооруженных сил Украины сотрудники Службы безопасности и Государственного бюро расследований разоблачили "крота". Завербованный ФСБ контрактник наводил вражеские удары на военные объекты на юге страны.

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Для конспирации предатель сменил более 70 сим-карт, однако в итоге был пойман. Подробности раскрыли в СБУ.

Что известно

В сообщении указано, что военная контрразведка Службы безопасности совместно с ГБР и при содействии главнокомандующего Вооруженными силами Украины разоблачила еще одного российского агента в рядах ВСУ.

"Им оказался завербованный ФСБ контрактник, который наводил удары рашистов на объекты украинских войск на южном фронте. Установлено, что для конспирации связи с российской спецслужбой фигурант сменил 77 телефонных номеров. Задокументировано, как каждые два дня злоумышленник обновлял сим-карту на восемнадцати смартфонах, с помощью которых корректировал вражеские атаки на Херсонском и Запорожском направлениях", – рассказали в Службе.

Подобные меры предосторожности предателю не помогли. Сотрудники СБУ заблаговременно обезопасили позиции Сил обороны на юге и задержали агента, когда он самовольно оставил воинскую часть, чтобы "залечь на дно" сначала в Одессе, а затем в Николаеве.

В ходе расследования удалось установить, что в поле зрения российских спецслужб предатель попал, когда искал "легкие деньги" в тематических каналах в Telegram.

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"После вербовки агент записывал для куратора из РФ голосовые сообщения с подробным описанием военных объектов, где он проходил службу. Больше всего рашистов интересовали геолокации инженерных переправ и фортификационных сооружений ВСУ в 5-10 км от линии боевого соприкосновения. Кроме этого, фигурант отмечал на гугл-картах и отправлял врагу координаты соседних соединений украинских войск", – отметили в Службе.

В настоящее время следователи сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

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ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

(государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Херсонской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала корректировщика атак РФ по киевским ТЭЦ.

Кроме того, спецназовцы задержали двух военных РФ, сбежавших с фронта. Они пытались пробраться в Киев.