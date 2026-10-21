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В Киеве и Запорожье раскрыли продажу наркотиков под видом напитков и сладостей в кофейнях. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
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В Киеве и Запорожье раскрыли продажу наркотиков под видом напитков и сладостей в кофейнях. Фото
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы

В Киеве и Запорожье раскрыли организованную группу из пяти человек, которые продавали наркотические средства и психотропные вещества через сеть кофеен. Запрещенные вещества маскировали под обычные напитки и сладости, в частности чай с кратомом, мармелад и печенье с каннабисом.

Продукцию поставляли из-за границы, а для распределения между заведениями использовали почтовые отправления. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Как работала схема продажи наркотиков

По данным следствия, группа наладила сбыт запрещенных веществ через сеть кофеен в Киеве и Запорожье еще в декабре 2025 года.

Посетителям заведений предлагали продукцию под видом обычных напитков и сладостей. Среди нее – чай с кратомом, мармелад и печенье с каннабисом и психотропными веществами, а также электронные сигареты с запрещенным содержимым.

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Продукцию поставляли из-за границы, а для распределения между кофейнями использовали почтовые отправления.

В Киеве и Запорожье раскрыли продажу наркотиков под видом напитков и сладостей в кофейнях. Фото

В Киеве и Запорожье наркотики продавали под видом сладостей в кофейнях. Источник: gp.gov.ua

В Киеве и Запорожье раскрыли продажу наркотиков под видом напитков и сладостей в кофейнях. Фото

В Киеве и Запорожье наркотики продавали под видом сладостей в кофейнях. Источник: gp.gov.ua

Что изъяли во время обысков

Во время обысков правоохранители изъяли более 10 кг кратома, электронные сигареты с содержанием психотропного вещества, деньги, упаковочные материалы и другие вещественные доказательства.

В Киеве и Запорожье раскрыли продажу наркотиков под видом напитков и сладостей в кофейнях. Фото

В Киеве и Запорожье наркотики продавали под видом сладостей в кофейнях. Источник: gp.gov.ua

Какие подозрения объявили фигурантам

Организатору группы инкриминируют контрабанду наркотических средств и организацию их незаконного сбыта по ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Еще четырем фигурантам инкриминируют незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы по ч. 3 ст. 307 УК Украины.

Четырем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Еще одной подозреваемой назначили ночной домашний арест.

По инкриминируемым статьям подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве и Запорожье раскрыли продажу наркотиков под видом напитков и сладостей в кофейнях. Фото

В Киеве и Запорожье наркотики продавали под видом сладостей в кофейнях. Источник: gp.gov.ua

В Киеве и Запорожье раскрыли продажу наркотиков под видом напитков и сладостей в кофейнях. Фото

В Киеве и Запорожье наркотики продавали под видом сладостей в кофейнях. Источник: gp.gov.ua

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине под видом легальной продукции с каннабидиолом (CBD) продавали вейпы с экстрактом каннабиса. Крупную преступную сеть, действовавшую в Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Волынской, Львовской и Одесской областях, разоблачили в рамках масштабной спецоперации; 17 фигурантам объявили подозрения и избрали меры пресечения.

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