В Хорватии отменили решение о передаче гражданина Украины Владимира Журавлева Германии, где его подозревают в причастности к повреждению газопроводов "Северный поток". Соответствующее решение 23 ноября 2026 года принял Высший уголовный суд Республики Хорватия.

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Об этом сообщила юридическая компания "Катеринчук, Моор и партнеры" на своей странице в Facebook. Адвокаты отметили, что суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты украинца, отменил решение суда города Пула от 18 сентября 2026 года и направил дело на повторное рассмотрение.

Апелляционный суд признал преждевременными выводы суда первой инстанции о передаче Журавлева Германии. Поэтому он обязал суд города Пулы получить от немецких судебных органов дополнительные разъяснения.

В частности, речь идет о соотношении двух европейских ордеров на арест, правовой квалификации дела и пределах уголовного преследования украинца.

Позиция защиты

В судебном решении также подчеркнута необходимость обеспечить права человека, правовую определенность и справедливость процедуры передачи.

В юридической компании назвали решение важным процессуальным результатом работы команды защиты Владимира Журавлева.

В то же время вопрос о передаче украинца Германии остается открытым. Дело должны повторно рассмотреть после получения дополнительных разъяснений от немецкой стороны.

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Что известно о деле

Напомним: сам Журавльов отрицает свою предполагаемую причастность к подрыву подводных газопроводов страны-террористки.

Еще 19 августа в Хорватии задержали гражданина Украины Владимира Журавльова, которого немецкие правоохранители подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в 2022 году. Германия еще ранее выдала европейский ордер на его арест.

По версии немецкого следствия, Журавльов может быть причастен к операции по подрыву газопроводов в Балтийском море. Его задержание в Хорватии стало очередным этапом процедуры передачи украинца немецкой стороне.

Главные истории дня

Однако в сентябре Германия обновила европейский ордер на арест Журавльова, добавив к делу квалификацию "военное преступление". Защита украинца назвала это новым этапом борьбы за его права.

После задержания Журавлева Германия работала над его экстрадицией из Хорватии. Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт заявлял, что намеренно контактировал с хорватскими властями, чтобы обеспечить передачу украинца немецкой стороне.

Как сообщал OBOZ.UA, еще одним украинцем, который фигурирует в деле о подрыве "Северных потоков", является Сергей Кузнецов. Его задержали в Италии после того, как Германия выдала европейский ордер на его арест.