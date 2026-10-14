Во Франковске двое мужчин с ножом ограбили парфюмерный магазин: как их удалось оперативно найти и задержать

В Ивано-Франковске произошло ограбление парфюмерного магазина. Однако грабители не успели далеко убежать: их задержали практически возле самого магазина, и у них были обнаружены все духи, которые злоумышленники похитили из магазина.

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Это произошло недавно на улице Национальной гвардии. Об этом странном случае ограбления рассказала патрульная полиция области.

Как это было

Правоохранители отмечают, что сообщение о грабеже поступило именно патрульным полицейским.

"Заявитель сообщил, что двое неизвестных, угрожая ножом, завладели духами в магазине, где он работает", – рассказали в полиции.

Подозреваемые были задержаны практически сразу, во время обследования прилегающей территории. Патрульные заметили двух мужчин, похожих под описание.

"Во время общения с патрульными 37- и 31-летние мужчины заметно нервничали. У одного из них полицейские обнаружили похищенные духи. Заявитель подтвердил, что именно этот мужчина завладел имуществом", – отметили правоохранители.

Так или иначе, патрульные вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия и правовой квалификации действий задержанных мужчин. В дальнейшем "все обстоятельства дела будут устанавливать следователи", добавили патрульные полицейские.

Другие преступления

Как сообщал OBOZ.UA, 50-летний житель Херсонской области, который был отцом-воспитателем детского дома семейного типа и систематически совершал сексуальное насилие над семью подопечными, был приговорен к пожизненному лишению свободы. Речь идет о детском доме семейного типа, который с 2024 года переехал из Херсонской области в более безопасную Ивано-Франковскую область – именно там и был задержан мужчина.

А в Киеве правоохранители задержали двух несовершеннолетних, которые, по информации следствия, совершили разбойное нападение на прохожего. Злоумышленники во время стычки избили мужчину и отобрали у него два мобильных телефона, деньги и документы. И хотя они еще несовершеннолетние, ребятам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.