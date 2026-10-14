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Во Франковске двое мужчин с ножом ограбили парфюмерный магазин: как их удалось оперативно найти и задержать

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
icon 72
Во Франковске двое мужчин с ножом ограбили парфюмерный магазин: как их удалось оперативно найти и задержать
Патрульная полиция. Источник: иллюстративное фото патрульной полиции Франковщины

В Ивано-Франковске произошло ограбление парфюмерного магазина. Однако грабители не успели далеко убежать: их задержали практически возле самого магазина, и у них были обнаружены все духи, которые злоумышленники похитили из магазина.

Это произошло недавно на улице Национальной гвардии. Об этом странном случае ограбления рассказала патрульная полиция области.

Как это было

Правоохранители отмечают, что сообщение о грабеже поступило именно патрульным полицейским.

"Заявитель сообщил, что двое неизвестных, угрожая ножом, завладели духами в магазине, где он работает", – рассказали в полиции.

Подозреваемые были задержаны практически сразу, во время обследования прилегающей территории. Патрульные заметили двух мужчин, похожих под описание.

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"Во время общения с патрульными 37- и 31-летние мужчины заметно нервничали. У одного из них полицейские обнаружили похищенные духи. Заявитель подтвердил, что именно этот мужчина завладел имуществом", – отметили правоохранители.

Так или иначе, патрульные вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия и правовой квалификации действий задержанных мужчин. В дальнейшем "все обстоятельства дела будут устанавливать следователи", добавили патрульные полицейские.

Другие преступления

Как сообщал OBOZ.UA, 50-летний житель Херсонской области, который был отцом-воспитателем детского дома семейного типа и систематически совершал сексуальное насилие над семью подопечными, был приговорен к пожизненному лишению свободы. Речь идет о детском доме семейного типа, который с 2024 года переехал из Херсонской области в более безопасную Ивано-Франковскую область – именно там и был задержан мужчина.

А в Киеве правоохранители задержали двух несовершеннолетних, которые, по информации следствия, совершили разбойное нападение на прохожего. Злоумышленники во время стычки избили мужчину и отобрали у него два мобильных телефона, деньги и документы. И хотя они еще несовершеннолетние, ребятам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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