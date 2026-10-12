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В Великобритании мужчина прыгнул в вольер к тигру и погиб: будут ли усыплять животное

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
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В Великобритании мужчина прыгнул в вольер к тигру и погиб: будут ли усыплять животное
Тигр, иллюстративное фото. Источник: magnific.com

В Великобритании мужчина погиб после того, как прыгнул в вольер к тигру в Йоркширском парке дикой природы недалеко от города Донкастер. Хищник напал на него и нанес смертельные травмы.

О трагедии сообщили The Guardian и CNN. По данным полиции Южного Йоркшира, сообщение о мужчине, проникшем в вольер, поступило 10 октября в 13:35. На место были вызваны экстренные службы, в частности две бригады скорой помощи, санитарный вертолёт Yorkshire Air Ambulance и врач. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось.

Родственникам погибшего уже сообщили о его смерти. По данным правоохранительных органов, им оказывается психологическая поддержка.

"Наши мысли сейчас с близкими погибшего в это чрезвычайно тяжелое для них время", — отметили в полиции.

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В Великобритании мужчина прыгнул в вольер к тигру и погиб: будут ли усыплять животное

Тигр напал на мужчину в вольере британского парка. Источник: Скриншот

Будут ли усыплять тигра

После нападения в сети начали распространяться слухи о судьбе хищника. Однако в парке заверили, что тигра не будут усыплять.

По информации полиции, животное не пострадало и осталось в своём вольере. Правоохранители также подчеркнули, что дополнительной угрозы для населения нет.

В социальных сетях появилось видео, на котором тигр бьет мужчину лапами и хватает его в вольере. Полиция призвала пользователей не распространять эту запись.

После инцидента всех посетителей Йоркширского парка дикой природы эвакуировали.

В парке подчеркнули, что безопасность и благополучие посетителей, сотрудников и животных являются их главным приоритетом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в оккупированном Крыму лев напал на владельца сафари-парка "Тайган", коллаборациониста Олега Зубкова. Мужчину с прокушенной шеей госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Это не первый случай нападения хищников в этом парке. В октябре 2024 года львы убили работницу, которая убирала вольер. По данным СМИ, примерно за год до инцидента в парк привезли трех львов, которых российские оккупанты похитили из Мариуполя.

Также известно, что Зубков крал животных из Херсона ещё до того, как оттуда бежали российские войска.

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