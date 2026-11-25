Генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил о возможном давлении на одного из задержанных ГБР заявителей по делу о вероятном взяточничестве с участием жены руководителя САП Александра Клименко и ее подруги.

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Об этом он сообщил в Facebook.

Дука рассказал, что 24 ноября ГБР задержало двух заявителей, сообщивших о вероятном взяточничестве с участием жены руководителя САП и ее близкой подруги.

"Как происходило задержание одного из них, видно на фото. По информации, которую я получил, от этого мужчины с самого утра добивались нужных показаний: якобы жена руководителя САП и ее подруга не брали взяток, а стали жертвами провокации. После этого, из-за "попыток получить признание", мужчина всю ночь провел в больнице", – отметил генерал СБУ.

Дука напомнил, что в это же время руководитель САП Александр Клименко жалуется СМИ на атаки против себя.

"Хотелось бы, чтобы журналисты с таким же вниманием отнеслись к истории задержанного заявителя. Это борьба с коррупцией или борьба с теми, кто о ней сообщает, господин Клименко?", – обратился генерал к главе САП.

Нардеп Гончаренко сообщил, что руководство антикоррупционных органов давит на членов ВСК Рады и отговаривает нардепов от участия в ее заседаниях.

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"Обращаюсь к главе ВСК Алексею Гончаренко с требованием безотлагательно вынести этот вопрос на заседание комиссии, вызвать Александра Клименко и руководство ГБР и заслушать самого заявителя, если он готов говорить. Кто принял решение о задержании и на каком основании? Была ли жена руководителя САП среди заявителей по производству ГБР о провокации подкупа? Почему после задержания мужчина оказался в больнице?" – добавил генерал.

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Также Дука требует объяснений от руководителя САП Клименко по поводу задержания сотрудниками ГБР двух заявителей.

"Требую публичных ответов и независимой проверки: оказывали ли давление на заявителя и кто из руководства САП к этому причастен?" – подытожил он