Три дома, три квартиры и четыре гектара земли: полковника полиции подозревают в получении неправомерной выгоды. Видео

Полковник полиции Владимир Ценов, задержанный в рамках операции НАБУ и САП "Карфаген" по подозрению в участии в преступной организации и получении неправомерной выгоды, вместе с семьей владеет тремя домами, тремя квартирами и земельными участками общей площадью четыре гектара. Сам чиновник объясняет происхождение недвижимости многолетними сбережениями, однако журналисты обнаружили обстоятельства приобретения имущества, вызывающие вопросы об источниках финансирования.

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Об этом говорится в расследовании hromadske авторства Ярославы Вольвач. Издание выяснило, что правоохранительная династия Ценовых накапливала недвижимость на протяжении нескольких десятилетий, а отец фигуранта внес большую часть залога за него.

В чем подозревают Владимира Ценова

Фигурант "Карфагена" полковник полиции Владимир Ценов, известный в материалах НАБУ и САП под прозвищем "Прайс". По версии следствия, как минимум с января по июль 2026 года он получал деньги за то, чтобы правоохранители не вмешивались в работу конкретных мошеннических колл-центров.

По данным следствия, договоренности с Ценовым якобы согласовывал один из организаторов схемы – предположительно, Андрей Осипов по прозвищу "Криминал". Он, в свою очередь, сотрудничал с Егором Буркиным, известным как "Мексиканец", которого разыскивают по делу наркокартеля "Химпром".

На записях НАБУ есть конкретный пример такого сотрудничества – эпизод с возвратом техники, изъятой полицией во время обыска одного из колл-центров. По версии правоохранителей, Ценов помог решить этот вопрос через Печерский районный суд Киева за денежное вознаграждение.

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4 ноября 2026 года полковника задержали. На следующий день суд отправил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен. Уже 6 ноября необходимую сумму внесли, причем большую часть средств предоставил отец подозреваемого Николай Ценов.

Недвижимость правоохранительной династии Ценовых

Владимир Ценов занимал руководящие должности в правоохранительных органах как минимум с 2015 года. Сначала он работал в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции, а затем перешел в Департамент стратегических расследований. В 2025 году стал первым заместителем начальника этого департамента.

Главные истории дня

Его отец Николай Ценов также много лет работал в системе МВД. В 1990-х годах он возглавлял Управление внутренних дел на транспорте, а позднее занимал должность первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

Старший брат Владимира – Дмитрий Ценов – также был высокопоставленным сотрудником полиции и возглавлял Главное управление Нацполиции в Киевской области. В 2019 году он подал в отставку после гибели пятилетнего Кирилла Тлявова в результате стрельбы с участием полицейских.

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Как выяснили журналисты, недвижимость в семье начала появляться еще во время службы Николая Ценова в органах внутренних дел.

В частности, его старший сын Дмитрий Ценов стал владельцем дома площадью 240 квадратных метров. Позднее в семье появился еще один особняк площадью 571 квадратный метр в селе Крюковщина под Киевом. Он находится в собственности Владимира Ценова с 2003 года.

Сам полковник объяснил журналистам, что его родственники начали строить этот дом еще в конце 1990-х годов, а финансирование обеспечивали несколько поколений семьи.

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В 2010 году Николай Ценов вместе с женой приобрел квартиру площадью около 29 квадратных метров в Печерском районе Киева. На следующий год Владимир Ценов стал владельцем квартиры площадью 59 квадратных метров в столичном жилом комплексе "Жемчужина Кадетского Гая". Ее стоимость в декларации составляла почти 500 тысяч гривен.

В 2015 году отец полковника приобрел в том же жилом комплексе квартиру площадью 173 квадратных метра почти за 110 тысяч долларов.

Еще один значительный актив семьи – четыре гектара земли в Киевской области. Николай Ценов приобрел эти участки в 2018 году за 280 тысяч гривен, а в 2024-м подарил их старшему сыну Дмитрию.

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Журналисты также обратили внимание, что в 2019 году Ценов-старший перевел 500 тысяч гривен на счет партии "Слуга Народа". К тому моменту он уже девять лет был на пенсии.

Особняк с бассейном и спортзалом в Гатном

Отдельное внимание журналисты уделили недвижимости в селе Гатное под Киевом. 25 октября 2022 года Николай Ценов приобрел там дом площадью 240 квадратных метров с земельным участком на 15 соток. Стоимость сделки составила 7,32 миллиона гривен, или около 200 тысяч долларов.

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Примерно через три с половиной месяца после покупки в дом переехал Владимир Ценов с семьей.

В особняке оборудованы пять жилых комнат, четыре ванные комнаты, кухня-гостиная, гардеробная, спортзал и бассейн.

Журналисты показали фотографии дома архитектору Олегу Гречуху. По его оценке, реальная рыночная стоимость такой недвижимости в конце 2022 года могла составлять не менее 400 тысяч долларов, а при наличии качественных коммуникаций и отделки – 500–600 тысяч долларов.

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В мае 2023 года Николай Ценов приобрел рядом еще один участок площадью 6,5 сотки за 40 тысяч долларов. Позже на нем появилось новое строение, которое архитектор определил как техническое здание и вероятное подземное укрытие.

По его оценке, стоимость такого имущественного комплекса вместе с домом может достигать 750–800 тысяч долларов.

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Откуда семья брала деньги на недвижимость

Сам Владимир Ценов объясняет финансовые возможности родителей их зарплатами, пенсиями, продажей недвижимости и предпринимательской деятельностью.

Он также сообщил, что после выхода на пенсию отец продолжил работать и занимал должность начальника службы безопасности в компании "Трейдфилд Украина", которая торгует сельскохозяйственным сырьем.

Однако журналисты не нашли подтверждений этим объяснениям. Согласно данным электронных реестров за более чем десять последних лет, ни Николай Ценов, ни его жена не продавали недвижимость. Кроме того, отец полковника не был владельцем или директором коммерческих компаний, а собственный ФЛП зарегистрировал только в октябре 2023 года – уже после приобретения имения в Гатном и дополнительного земельного участка.

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Журналисты также обратили внимание на доходы руководства "Трейдфилд Украина". Согласно декларации директора компании Владимира Коваля, в 2020 году он получал в среднем 77 тысяч гривен в месяц.

Даже если Николай Ценов зарабатывал столько же, сколько руководитель компании, только на покупку дома в Гатном по официальной стоимости ему потребовалось бы почти восемь лет такой зарплаты.

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Юрист Центра противодействия коррупции Роман Вербовский отметил, что происхождение средств на покупку недвижимости должна проверить правоохранительная система. В частности, соответствующие обстоятельства могут расследовать Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции или Государственное бюро расследований.

По его словам, если разница между законными доходами и стоимостью имущества превышает 9 миллионов гривен, может идти речь об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Если же такая разница меньше, но законность происхождения средств не подтверждена, возможно применение механизма гражданской конфискации.

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Отец внес миллионы гривен залога за сына

Отдельные вопросы возникли и относительно происхождения средств, которыми Николай Ценов помог оплатить залог за задержанного сына.

По сообщению проекта "Схеми" в ноябре 2026 года, отец Владимира Ценова внес 13 миллионов гривен залога. Когда журналисты hromadske повторно обратились к нему за объяснениями, мужчина заявил, что после выхода на пенсию работал не только в "Трейдфилд Украина", но отказался уточнить, где еще был трудоустроен.

Откуда у пенсионера нашлись средства на многомиллионный залог, он не объяснил. Вместо этого снова сослался на многолетнюю работу и сбережения.

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Таким образом, расследование hromadske выявило значительный объем недвижимости, оформленной на разных членов семьи Ценовых, а также несоответствия между отдельными объяснениями происхождения средств и данными имущественных реестров. В то же время обстоятельства приобретения активов и возможные признаки незаконного обогащения должны стать предметом проверки компетентных органов.

Как сообщал OBOZ.UA, за первого заместителя начальника одного из департаментов Национальной полиции Владимира Ценова, подозреваемого по делу о преступной организации "Карфаген", внесли 15 млн грн залога. Известно, что средства перечислили два плательщика – Николай Ценов и Т. П. Лисакова.