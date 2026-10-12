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Дело Сенниченко началось на следующий день после отмены конкурса на ОПЗ, а НАБУ его уже однажды закрывало, – Кушнирук

Глеб ИвановГлеб Иванов
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Дмитрий Сенниченко
Дмитрий Сенниченко. Источник: пресс-служба форума "Украина-30"

Уголовное производство, которое впоследствии переросло в дело бывшего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, было зарегистрировано 11 марта 2020 года – на следующий день после отмены конкурса на Одесском припортовом заводе. Экономист Борис Кушнирук считает, что эту хронологию следует рассматривать в совокупности с последующими событиями: дело впоследствии закрыло именно НАБУ, а возобновили его уже после появления меморандума с "административным модулем".

Такую последовательность событий Борис Кушнирук анализирует в материале о корпоративных интересах вокруг ОПЗ и Объединенной горно-химической компании (ОГХК).

В феврале–марте 2020 года ОПЗ выбирала компанию для давальческой переработки сырья. Среди претендентов было "Укрнафтобурение". По приведенным экономистом данным, на завершающем этапе оно предложило лучшие ценовые условия. В то же время подтвердить свою экономическую модель документами компания отказалась.

Ключевым, по мнению Кушнирука, является не сам конкурс, а то, что происходило с делом после него.

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"Когда разбираю крупный корпоративный конфликт, сначала смотрю на актив", – отмечает экономист. По его словам, в таких ситуациях важно установить, кто и зачем претендовал на контроль над предприятием и его финансовыми потоками.

К обстоятельствам начала производства относится и возможное обращение народного депутата. Судя по материалам, на которые ссылается сторона защиты, одним из поводов для возбуждения дела могло стать обращение тогдашнего народного депутата Александра Дубинского. В то же время среди совладельцев компании "Укрнефтебурение" в то время называли бизнесмена Игоря Коломойского.

Еще одна деталь: 18 февраля 2021 года следователь НАБУ закрыл это производство из-за отсутствия состава уголовного преступления. В постановлении о закрытии, на которое ссылается защита, указано, что наблюдательный совет ОПЗ отменил процедуру отбора с учетом объективно существующих рисков неисполнения договора со стороны "Укрнафтобуриння".

"Само совпадение дат заказности не доказывает. Но когда закрытое дело возвращают после появления меморандума с "административным модулем" – это уже последовательность, которую нужно проверить", – подчеркивает Кушнирук.

Кушнирук обращает внимание и на более широкий фон: именно в 2020–2021 годах Фонд госимущества открыто конфликтовал с группами, связанными с олигархами, – в частности на "Центрэнерго".

"Поэтому вполне закономерно задаться вопросом, не стало ли это дело ответом тех, кто тогда терял влияние", – отмечает он.

Такой же подход, по мнению Кушнирука, уместен и в отношении эпизодов, связанных с ОГХК. Оба государственных предприятия являются значительными экономическими активами, вокруг которых могут пересекаться интересы потенциальных инвесторов и бизнес-групп. Отдельно возникает вопрос о возможных интересах лиц, чьи показания и материалы использует обвинение.

По утверждению защиты, Байрак контактировал с представителями различных бизнес-групп и мог собирать информацию о государственных предприятиях, представлявшую коммерческую ценность. Эти контакты, по оценке экономиста, также должны стать предметом проверки.

"Если следствие считает деньги, контроль над предприятием и возможную выгоду ключевыми мотивами одних участников, почему те же критерии не должны применяться к другим?" – отмечает Кушнирук.

Без анализа интересов всех сторон, считает Кушнирук, оценка обстоятельств может остаться неполной. "Уголовное дело обычно рассматривают как последовательность показаний. Но за экономическим конфликтом стоит цепочка интересов, и если их не изучить, легко неправильно понять сами показания", – заключает экономист.

Сторона защиты настаивает, что описанной обвинением преступной организации не существовало.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Сенниченко и других обвиняемых передано в суд. Наличие или отсутствие уголовных правонарушений, а также достоверность доказательств должны быть установлены по результатам судебного разбирательства.

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