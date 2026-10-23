Дело Сенниченко: Кушнирук обратил внимание на спор об участии обвиняемого по видеосвязи

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Цель совсем иная: в ISW объяснили, что стоит за "интересом" России к мирным переговорамЦель совсем иная: в ISW объяснили, что стоит за "интересом" России к мирным переговорамСилы обороны отминусовали 1830 оккупантов и сожгли 5 единиц спецтехники армии РФ: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали 1830 оккупантов и сожгли 5 единиц спецтехники армии РФ: данные ГенштабаИллюстрация - женщина с флажком УкраиныБеженцам из Украины переписали правила легализации в стране ЕС: что нужно знатьКонец света приближается? К берегам Чили выбросило почти 5-метровую "рыбу Судного дня". ФотоКонец света приближается? К берегам Чили выбросило почти 5-метровую "рыбу Судного дня". ФотоКак звездная пара из США "переплюнула" любовную драму Дорофеевой, Дантеса и Кацуриных: измены, "обмен" партнерами и две свадьбыКак звездная пара из США "переплюнула" любовную драму Дорофеевой, Дантеса и Кацуриных: измены, "обмен" партнерами и две свадьбыПока продолжается война, с Россией нельзя заключать никаких соглашений, – премьер ФинляндииПока продолжается война, с Россией нельзя заключать никаких соглашений, – премьер Финляндии"Это была обычная семья": в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото"Это была обычная семья": в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото"Ведет себя как ребенок". Украинский кинопродюсер раскрыл неожиданную тайну Жерара Депардье, который дружил с Путиным"Ведет себя как ребенок". Украинский кинопродюсер раскрыл неожиданную тайну Жерара Депардье, который дружил с ПутинымКак выглядит представительница Украины на международном конкурсе красоты The Miss Globe 2026: за ее плечами уже немало побед. ФотоКак выглядит представительница Украины на международном конкурсе красоты The Miss Globe 2026: за ее плечами уже немало побед. ФотоИллюстративное фото. Женщина с деньгамиМогут быть большие потери денег: Львы, вас ждут большие проблеми, а Рыб долгожданный отдых – гороскоп на 23 октября для всех

Дело Сенниченко: Кушнирук обратил внимание на спор об участии обвиняемого по видеосвязи

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read1 мин
228
Дело Сенниченко: Кушнирук обратил внимание на спор об участии обвиняемого по видеосвязи
Спор возник из-за участия одного из обвиняемых в судебных заседаниях. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В деле бывшего главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко возник спор об обеспечении участия одного из обвиняемых в заседаниях по видеоконференцсвязи. Об этом пишет блогер Кушнирук в блоге "Дело Сенниченко: почему участие обвиняемых вызывает возражения, а роль "административного модуля" – нет?".

Согласно объяснениям адвоката Антона Журавля, приведенным в публикации, Александр Горбуненко находится под стражей в США в рамках миграционной процедуры. Он хочет участвовать в судебных заседаниях, но не может самостоятельно организовать видеосвязь из места содержания. Для этого необходимо взаимодействие с компетентными американскими органами. 

Как отмечает Кушнирук, защита расценивает возражения прокурора Алины Жовницкой против предложенного порядка обеспечения участия Горбуненко как препятствование реализации его права на защиту.

Читайте также
Мария ШевчукМария Шевчук
6,4 т.
Антикоррупционные обыски становятся поводом для борьбы за руководство стратегическими учреждениями, – Загородний
6,4 т.
Антикоррупционные обыски становятся поводом для борьбы за руководство стратегическими учреждениями, – Загородний
Надежда ДанищукНадежда Данищук
1,0 т.
Прятались в фуре с молоком: пограничники задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно добраться до Молдовы. Видео
1,0 т.
Прятались в фуре с молоком: пограничники задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно добраться до Молдовы. Видео
Надежда ДанищукНадежда Данищук
12,7 т.
Строительная афера с 256 потерпевшими: прокуратура инициировала розыск подозреваемых через Интерпол. Фото
12,7 т.
Строительная афера с 256 потерпевшими: прокуратура инициировала розыск подозреваемых через Интерпол. Фото

Блогер также обращает внимание на объяснения прокурорки относительно ее осведомленности. По его изложению, сначала она сослалась на только что поданные материалы защиты и отсутствие официальной информации, однако позднее назвала дату рассмотрения дела Горбуненко в США – 19 ноября. По словам защиты, которые приводит автор, в поданных материалах этой даты не было.

Кушнирук задается вопросом об источнике этой информации и последовательности объяснений прокурорки.

"Она просит обеспечить ей возможность присутствовать в суде. Почему вместо решения этого вопроса возникает дискуссия о продолжении процесса без нее?" – пишет автор о положении обвиняемого.

В публикации также поднимается вопрос об организации совместного рассмотрения двух эпизодов дела и обеспечении участия всех обвиняемых.

Похожие темы
судкоррупцияУкраинаДмитрий СенниченкоДмитрий Сенниченко
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники