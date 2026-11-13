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Дело "Карфаген": глава МВД сделал заявление об увольнении фигурантов

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
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Дело "Карфаген": глава МВД сделал заявление об увольнении фигурантов
Глава МВД сделал заявление об увольнении фигурантов дела "Карфаген". Источник: Страница Ивана Выговского в Facebook

Двух сотрудников полиции, которые являются фигурантами дела НАБУ "Карфаген", планируют уволить в ближайшее время. Сейчас их отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Об этом глава МВД Украины Иван Выговский сообщил 13 ноября во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Фигурантов уволят

По словам Ивана Выговского, к уголовной ответственности привлекают двух сотрудников Национальной полиции Украины: заместителя руководителя Департамента стратегических расследований и сотрудника Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Выгивский добавил, что в МВД узнали о проведении процессуальных действий в отношении правоохранителей утром, когда они начались. Тогда же обоих полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей – еще до публикации журналистского расследования.

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Сейчас в отношении этих фигурантов проводится служебное расследование. После его завершения обоих правоохранителей уволят в ближайшее время, отметил Выгивский.

Тем временем 12 ноября стало известно, что в Нацполиции отстранили от должности первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Владимира Ценова. Об этом сообщили в Нацполиции в ответ на запрос "Схем" (Радио Свобода). Его подозревают по делу "Карфаген" в вероятном участии в преступной организации и получении взяток.

Что известно о деле "Карфаген"

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском к сотруднику СБУ и столкнулись с вооруженным сопротивлением. Высокопоставленный сотрудник СБУ угрожал применением оружия и препятствовал проведению обыска. Кроме того, на место проведения обыска прибыли спецназовцы СБУ. Позже стало известно, что сотрудники НАБУ задержали генерала СБУ Сергея Дуку.

В НАБУ сообщили, что совместно с САП разоблачили преступную организацию, участники которой обеспечивали работу мошеннических колл-центров, распространение наркотических средств, совершение преступлений в сфере экономики, а также против жизни и здоровья людей.

По данным следствия, незаконная деятельность осуществлялась при содействии и прикрытии со стороны отдельных высокопоставленных сотрудников СБУ, Национальной полиции и ГПС, которым систематически предоставляли неправомерную выгоду.

Во время обыска первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ генерал Сергей Дука угрожал детективам Национального антикоррупционного бюро Украины пистолетом и уничтожал технику молотком. Кроме того, бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" пытались эвакуировать чиновника, что могло привести к вооруженному столкновению между правоохранителями.

Так, когда один из спецназовцев НАБУ попытался перелезть через забор, чтобы открыть калитку, неизвестные навели на него оружие с лазерным целеуказателем и пригрозили открыть огонь на поражение. В то же время в окнах дома находились двое вооруженных автоматами бойцов СБУ, а сам Дука вышел к окну второго этажа с пистолетом в руках.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения Сергею Дуке. Его отправили под стражу с альтернативой внесения залога в размере 65 миллионов гривен.В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности.

За генерал-майора СБУ Сергея Дуку внесли полную сумму залога, которая составила 65 миллионов гривен.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 13 ноября генерал-майора СБУ Сергея Дуку, который является фигурантом дела "Карфаген", выпустили из СИЗО.

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