Сжег четыре автомобиля за три ночи: во Франковске задержали 20-летнего агента спецслужб РФ. Фото и видео

Правоохранители Ивано-Франковской области задержали 20-летнего местного студента по подозрению в поджогах автомобилей по заказу российских спецслужб. Операция была проведена совместно со Службой безопасности Украины.

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Задержанный мужчина подозревается в том, что он сжег четыре автомобиля за три ночи. Об этом сообщили в Национальной полиции.

"В ночь на 15 ноября полицейские задержали молодого человека неподалеку от места поджога автомобиля в Ивано-Франковске. По данным следствия, он действовал по указаниям российского куратора, который обещал ему деньги за выполнение заданий", – говорится в сообщении.

Сейчас следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении поджогов трех автомобилей. Кроме того, полицейские предварительно установили его причастность к поджогу автомобиля военнослужащего ВСУ.

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Следователи отмечают, что студент наткнулся в одной из групп в социальных сетях на объявление о "легком" заработке. Ему предложили деньги за поджоги автомобилей. Чтобы подтвердить выполнение заданий, молодой человек снимал каждый поджог на видео и отправлял записи куратору через мессенджер. При осмотре мобильного телефона правоохранители обнаружили видеозаписи поджогов.

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Подробности

– В течение трех ночей подряд в Ивано-Франковске зафиксировали поджоги четырех автомобилей. В ночь на 13 ноября на улице Карпатской в результате поджога повреждены Audi и Jeep Compass. В ночь на 14 ноября на Южном бульваре подожгли Volkswagen Transporter. А 15 ноября около 03:50 в полицию поступило сообщение о возгорании Volkswagen Touareg во дворе на улице Набережной. В результате пожара также были повреждены еще два автомобиля. Фигуранта задержали той же ночью неподалеку от места поджога на улице Набережной.

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– Следователи установили, что студенту предложили деньги за поджоги автомобилей. Чтобы подтвердить выполнение заданий, молодой человек снимал каждый поджог на видео и отправлял записи куратору через мессенджер. При осмотре мобильного телефона правоохранители обнаружили видеозаписи поджогов.

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– Под процессуальным руководством окружной прокуратуры города Ивано-Франковска следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины по фактам поджогов Audi, Jeep Compass и Volkswagen Touareg.

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– Отдельно полиция проверяет причастность подозреваемого к поджогу Volkswagen Transporter, принадлежащего военнослужащему Вооруженных Сил Украины. По этому факту продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, поджег военный автомобиль по указанию куратора из РФ. За такую "работу" злоумышленнику обещали выплатить 1 тысячу долларов США.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор рецидивисту, который, выполняя задание РФ, поджег в Киеве оборудование "Укрзалізниці". Злоумышленник действовал, рассчитывая на вознаграждение от врага.