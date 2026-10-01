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Смертоносный теракт в Житомирской области: суд вынес приговор агенту РФ, заложившему самодельную бомбу возле кладбища. Фото

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 мин
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Смертоносный теракт в Житомирской области: суд вынес приговор агенту РФ, заложившему самодельную бомбу возле кладбища. Фото
При вынесении приговора суд учел сотрудничество обвиняемого со следствием
Источник: t.me/pgo_gov_ua

В Житомирской области суд вынес приговор военнослужащему, изготовившему самодельное взрывное устройство и заложившему его вблизи кладбища. По данным следствия, мужчина действовал по указаниям российского куратора, который дистанционно привел взрывчатку в действие .

В результате взрыва погиб другой военнослужащий. Суд приговорил обвиняемого к 13 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

Как готовили теракт

Согласно материалам следствия, в сентябре 2025 года военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть, через Telegram начал искать возможность заработать деньги. Так он вышел на связь с представителем РФ и согласился выполнять его задания.

Следуя инструкциям куратора, мужчина арендовал квартиру в Житомире, приобрел необходимые компоненты и собственноручно изготовил самодельное взрывное устройство. Для дистанционного взрыва он дооборудовал его мобильным телефоном.

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14 сентября 2025 года мужчина перевез взрывчатку на такси в Коростышев и спрятал её в овраге на территории кладбища, замаскировав среди мусора.

Рядом, на ветке дерева, он также установил мобильный телефон с программным обеспечением для дистанционного видеонаблюдения. Это позволяло российскому куратору следить за территорией и в нужный момент привести взрывчатку в действие.

Смертоносный теракт в Житомирской области: суд вынес приговор агенту РФ, заложившему самодельную бомбу возле кладбища. Фото

Смертельний теракт на Житомирщині

Источник: t.me/pgo_gov_ua

В результате взрыва погиб военнослужащий

В тот же день к замаскированному взрывному устройству приблизился другой военнослужащий. В этот момент взрывчатку дистанционно активировали, в результате чего мужчина погиб.

По материалам СБУ, исполнителя задержали сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции в течение восьми часов после взрыва. Следствие установило, что мужчина согласился выполнить задание в обмен на обещание "быстрого" заработка.

Смертоносный теракт в Житомирской области: суд вынес приговор агенту РФ, заложившему самодельную бомбу возле кладбища. Фото

Внаслідок вибуху загинув військовослужбовець

Источник: t.me/pgo_gov_ua

Какой приговор вынес суд

Военнослужащего признали виновным по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – террористический акт, повлекший гибель человека, ч. 2 ст. 263-1 — незаконное изготовление взрывного устройства, а также ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение со взрывным устройством.

Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. По данным СБУ, при определении меры наказания суд учел сотрудничество обвиняемого со следствием.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2025 года сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали мужчину, устроившего теракт в Житомирской области, приведший к гибели человека. Предположительно, 31-летний житель Коростышева действовал по заказу российских спецслужб.

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