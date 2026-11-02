"Скорее всего, его уволят из органов": в ОГП возбудили уголовное дело в отношении Кропивы за растрату госимущества

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Иллюстрация - отключение светаСитуация со светом изменилась: какие графики действуют и в каких регионах хуже всегоУкраинцам прогнозируют необычную зиму: морозы будут короткими, а температура удивит. Эксклюзивный прогноз климатологаУкраинцам прогнозируют необычную зиму: морозы будут короткими, а температура удивит. Эксклюзивный прогноз климатологаИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИзвестно о расстрелах: после завершения перемирия в Олешках оккупанты провели фильтрацию на прибрежных территорияхИзвестно о расстрелах: после завершения перемирия в Олешках оккупанты провели фильтрацию на прибрежных территориях"Россияне не могли не знать": 24 человека погибли в результате российского удара по школе и укрытию в Комышувахе в Запорожской области. Видео"Россияне не могли не знать": 24 человека погибли в результате российского удара по школе и укрытию в Комышувахе в Запорожской области. ВидеоСколько людей осталось в оккупированных Олешках: названа цифраСколько людей осталось в оккупированных Олешках: названа цифраВысоковольтные линии электропередачи. ИллюстрацияТри киевские ТЭЦ не вырабатывают электроэнергию: почему электроснабжение не удается быстро стабилизироватьЧто делать с картами ПриватБанка после истечения срока действия. Иллюстративное фото.Украинцам, у которых есть Приват24, напомнили о важных нюансах: кому нужно заменить карту"Как можно стать президентом, будучи настолько глупым?" Интервью со швейцарцем Фредериком Сплендоре, который пробежал 13 стран ради Украины"Как можно стать президентом, будучи настолько глупым?" Интервью со швейцарцем Фредериком Сплендоре, который пробежал 13 стран ради Украины"Есть конкретные предложения военных": Хмара рассказал, как можно повысить эффективность работы ПВО. Фото"Есть конкретные предложения военных": Хмара рассказал, как можно повысить эффективность работы ПВО. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Скорее всего, его уволят из органов": в ОГП возбудили уголовное дело в отношении Кропивы за растрату госимущества

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
1,9 т.
"Скорее всего, его уволят из органов": в ОГП возбудили уголовное дело в отношении Кропивы за растрату госимущества
Экс-заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Сергей Кропива. Источник: Telegram/Центр противодействия коррупции

В Офисе генерального прокурора открыли уголовное производство в отношении бывшего заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества Сергея Кропивы. Речь идет о возможной растрате государственного имущества и внесении недостоверных сведений в официальные документы.

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский во время встречи с журналистами, сообщает Укринформ. По его словам, соответствующее решение приняли после служебного расследования, а расследование уголовного производства поручили Государственному бюро расследований.

Что известно о деле Сергея Кропивы 

В ходе служебного расследования в ОГП установили факты использования Кропивой служебного автомобиля в личных целях, а также его пребывания в рабочее время в Буковеле.

Ковальский отметил, что по результатам проверки действия экс-чиновника признали дисциплинарным проступком. Соответствующие материалы передали в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, а самого Кропиву отстранили от должности.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
6,1 т.
ВАКС приговорил экс-заместительницу главы ГМС Пимахову к девяти годам тюрьмы: подробности дела
6,1 т.
ВАКС приговорил экс-заместительницу главы ГМС Пимахову к девяти годам тюрьмы: подробности дела
Иван ЧерленскийИван Черленский
2,5 т.
"Заслуживает привлечения к ответственности": в ОГП завершили служебное расследование по поводу побега Кравченко за границу
2,5 т.
"Заслуживает привлечения к ответственности": в ОГП завершили служебное расследование по поводу побега Кравченко за границу
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
1,5 т.
СБУ задержала бывшего моряка, который по заказу ФСБ корректировал удары по Одессе. Фото
1,5 т.
СБУ задержала бывшего моряка, который по заказу ФСБ корректировал удары по Одессе. Фото

"Кроме того, что мы установили факт совершения им дисциплинарного проступка и передали материалы в КДКП, его отстранили от должности и, скорее всего, уволят из органов прокуратуры, еще зарегистрировали уголовное производство", – сказал исполняющий обязанности генпрокурора.

Он уточнил, что производство открыли по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Они касаются присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, а также служебного подлога.

Напомним, в рамках кадрового аудита в Офисе генерального прокурора проводили служебное расследование в отношении Сергея Кропивы, задержанного по делу "Карфаген". Проверяли возможное использование им служебных полномочий в личных интересах и вмешательство в работу других прокуроров.

На тот момент дисциплинарная жалоба в отношении экс-чиновника находилась на рассмотрении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, а занимаемую им должность упразднили.

Как писал OBOZ.UA, Сергей Кропива длительное время продолжал работать в Офисе генерального прокурора, несмотря на подозрение. В то же время ранее тогдашний генеральный прокурор Руслан Кравченко заявлял, что Кропиву уже отстранили и готовят его увольнение

Похожие темы
УкраинарасследованиеОфис генерального прокурора Украины (ОГП)
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!