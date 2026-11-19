На украинско-румынской границе пограничники обнаружили в пассажирском автобусе тайник с 500 тысячами долларов США. Деньги пытались вывезти из Украины через пункт пропуска "Порубне" в специально оборудованном тайнике.

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Транспортным средством управлял гражданин Турции, а валюту нашли во время углубленного осмотра автобуса. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.

Как пограничники обнаружили тайник с деньгами

По информации ГПСУ, инцидент произошел вечером, когда пассажирский автобус следовал через пункт пропуска "Порубне" в направлении Румынии. За рулем транспортного средства находился гражданин Турции.

Оперативники Черновицкого пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ получили информацию о возможной перевозке крупной суммы наличных. На основании этих сведений автобус направили на дополнительную проверку.

Во время углубленного досмотра пограничники вместе с таможенниками обнаружили специально оборудованный тайник, внутри которого находились свертки с иностранной валютой. Общая сумма найденных средств составила 500 тысяч долларов США.

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Что произошло с изъятыми средствами

По результатам проверки правоохранители изъяли всю обнаруженную наличность, а также пассажирский автобус, в котором оборудовали тайник.

Представители таможенной службы составили соответствующий протокол по факту выявленного нарушения.

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Другие случаи контрабанды на украинской границе

Напомним, на украинско-венгерской границе пограничники обнаружили более 2300 пачек контрабандных сигарет, спрятанных в конструкции автомобиля. Транспортным средством управляла 41-летняя украинка, которая утверждала, что не знала о тайнике и его содержимом.

Во время совместного осмотра пограничники и таможенники изъяли 2305 пачек сигарет без акцизных марок общей стоимостью около 900 тысяч гривен. По факту выявленного нарушения Государственная пограничная служба направила соответствующее сообщение в Бюро экономической безопасности Украины.

Как писал OBOZ.UA, в пункте пропуска "Тиса" таможенники обнаружили в автобусе скрытую партию препаратов для похудения. Всего правоохранители изъяли 360 шприц-ручек Mounjaro, которые перевозили в термосумках и коробках из-под печенья. Предварительную стоимость товара оценили в 7–7,7 млн грн.