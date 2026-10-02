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Спрятали 1400 упаковок витаминов в полу автомобиля: на Буковине раскрыли контрабанду на 1,4 млн грн. Фото

Надежда Данищук
Надежда Данищук
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icon 1,1 т.
Спрятали 1400 упаковок витаминов в полу автомобиля: на Буковине раскрыли контрабанду на 1,4 млн грн. Фото
В "Порубном" пограничники обнаружили спрятанные в автомобиле витамины на 1,4 млн грн. Источник: ГПСУ/коллаж OBOZ.UA

На Буковине пограничники обнаружили в автомобиле 1400 упаковок иностранных витаминов, которые пытались контрабандой провезти через границу. Товар спрятали прямо в полу машины, его общую стоимость оценивают в 1,4 млн грн.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. Автомобиль с контрабандным товаром обнаружили в пункте пропуска "Порубное" у гражданина Украины, который возвращался из Румынии.

Витамины спрятали в полу автомобиля

По данным пограничников, через "Порубное" на собственном автомобиле возвращался 63-летний мужчина. Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда заранее получили информацию о возможной незаконной перевозке товаров, поэтому решили тщательнее проверить машину.

В ходе углубленного досмотра пограничники обнаружили тайник в полу автомобиля. Внутри были спрятаны витамины иностранного производства.

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Спрятали 1400 упаковок витаминов в полу автомобиля: на Буковине раскрыли контрабанду на 1,4 млн грн. Фото

Пограничники обнаружили тайник в полу автомобиля. Источник: ГПСУ

Спрятали 1400 упаковок витаминов в полу автомобиля: на Буковине раскрыли контрабанду на 1,4 млн грн. Фото

Контрабандные витамины спрятать в полу автомобиля. Источник: ГПСУ

Всего в машине обнаружили 1400 упаковок товара. По предварительной оценке, его стоимость составляет около 1,4 млн грн.

Спрятали 1400 упаковок витаминов в полу автомобиля: на Буковине раскрыли контрабанду на 1,4 млн грн. Фото

Товар спрятали прямо в полу машины. Источник: ГПСУ

Спрятали 1400 упаковок витаминов в полу автомобиля: на Буковине раскрыли контрабанду на 1,4 млн грн. Фото

Всего в автомобиле обнаружили 1400 упаковок товара. Источник: ГПСУ

Изъяли и товар, и автомобиль

Обнаруженные витамины изъяли. Вместе с ними правоохранители изъяли и автомобиль, в котором устроили тайник, – его стоимость оценивают в 450 тысяч гривен.

По факту выявленного нарушения представители таможни составили соответствующий протокол. Дальнейшая судьба изъятого товара и автомобиля будет определяться в соответствии с законодательством.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Украины и Болгарии раскрыли международную сеть контрабанды наркотиков, которая поставляла опасные вещества на территорию нашего государства и в страны ЕС. Организатора наркотрафика задержали в Болгарии, а его сообщников – в Украине.

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