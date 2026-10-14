Семейный ''бизнес'' по-одесски: в Украине раскрыты новые схемы переправки мужчин за границу. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 30 тыс. грн ($666)"Разрезать и уничтожить по частям": у ВСУ в Донецкой области появилась перспектива. Интервью с генералом Романенко"Разрезать и уничтожить по частям": у ВСУ в Донецкой области появилась перспектива. Интервью с генералом РоманенкоИллюстрация. Финансовый гороскопМоре денег и возможностей: три знака зодиака в конце октября привлекут богатство и успехОтключение света в Украине. ИллюстрацияАварийные отключения ужесточились, есть проблемы с водой: где в Украине самая тяжелая ситуация со светом 14 октябряГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояВоенные ВСУ"Ситуация напряженная": в Силах обороны рассказали, что происходит на Александровском направлении. КартаИллюстративное фото. ВоеннослужащийВ Харьковской области неизвестный застрелил пятерых военнослужащих: проверяется версия о российской ДРГРоссия атаковала Луцк: шесть человек погибли, более десяти получили ранения. Фото и видеоРоссия атаковала Луцк: шесть человек погибли, более десяти получили ранения. Фото и видеоКак "Спецподразделение Тимура" получило своё название: офицер ГУР раскрыл подробностиКак "Спецподразделение Тимура" получило своё название: офицер ГУР раскрыл подробности

Семейный "бизнес" по-одесски: в Украине раскрыты новые схемы переправки мужчин за границу. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read3 мин
icon 15
Семейный "бизнес" по-одесски: в Украине раскрыты новые схемы переправки мужчин за границу. Фото
Раскрыты три схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Национальная полиция Украины

В Украине раскрыли три схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу, которые действовали в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Организаторы использовали военную форму для маскировки, перевозили "клиентов" в обход блокпостов, а в одном из случаев предлагали пересечь границу с Молдовой вплавь через реку.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Всего правоохранители задержали шесть человек, а семерым фигурантам объявили подозрения. За незаконную переправку людей через государственную границу им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как действовала схема в Киевской области

В Киевской области группу координировал 26-летний местный житель, который сейчас находится за границей. Он находил мужчин, договаривался с ними об оплате и организовывал работу двух перевозчиков, которые доставляли "клиентов" из Киева в Черновцы, а оттуда — к месту начала пешего маршрута вблизи украинско-румынской границы.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 1,3 т.
СБУ задержала еще двух корректировщиков, которые наводили удары РФ по Днепру и Славянску. Фото
icon 1,3 т.
СБУ задержала еще двух корректировщиков, которые наводили удары РФ по Днепру и Славянску. Фото
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 798
В Одесской области девять работников ТЦК осудили за удержание и применение силы в отношении мужчин во время мобилизации: какие приговоры получили
icon 798
В Одесской области девять работников ТЦК осудили за удержание и применение силы в отношении мужчин во время мобилизации: какие приговоры получили
Надежда ДанищукНадежда Данищук
icon 225
Пытался активировать 148 "Старлинков" для армии РФ: СБУ задержала агента ФСБ. Фото
icon 225
Пытался активировать 148 "Старлинков" для армии РФ: СБУ задержала агента ФСБ. Фото
Семейный ''бизнес'' по-одесски: в Украине раскрыты новые схемы переправки мужчин за границу. Фото

Полиция раскрыла новые схемы переправки мужчин за границу. Источник: Национальная полиция Украины

Чтобы избежать проверок на блокпостах, один из водителей выдавал себя за военнослужащего ВСУ, а пассажиры также надевали военную форму. Согласно легенде, водитель якобы перевозил на полигон военных, самовольно покинувших часть.

Семейный ''бизнес'' по-одесски: в Украине раскрыты новые схемы переправки мужчин за границу. Фото

Полиция раскрыла новые схемы переправки мужчин за границу. Источник: Национальная полиция Украины

В одном из зафиксированных эпизодов переправка в Румынию стоила 5 500 долларов, а дальнейшая перевозка в Венгрию — еще 1 000 долларов. 7 октября правоохранители задержали одного из перевозчиков во время получения денег. Ему и организатору было предъявлено подозрение, а местонахождение третьего участника устанавливается.

Семейный ''бизнес'' по-одесски: в Украине раскрыты новые схемы переправки мужчин за границу. Фото

Полиция раскрыла новые схемы переправки мужчин за границу. Источник: Национальная полиция Украины

В Винницкой области предлагали переплыть реку

В Винницкой области действовала другая группа, к которой, по данным следствия, причастен 56-летний местный житель. Он искал мужчин, желающих незаконно попасть в Молдову, и привлекал водителей для их перевозки к пограничной территории.

Семейный ''бизнес'' по-одесски: в Украине раскрыты новые схемы переправки мужчин за границу. Фото

Полиция раскрыла новые схемы переправки мужчин за границу. Источник: Национальная полиция Украины

За свои услуги фигуранты просили 10 000 долларов с человека. Из этой суммы 7 000 долларов должен был получить первый водитель, а еще 3 000 — второй перевозчик, который доставлял мужчин к месту, откуда они должны были вплавь пересечь реку и попасть в Молдову. В дальнейшем им обещали помочь с переездом в Румынию.

Семейный ''бизнес'' по-одесски: в Украине раскрыты новые схемы переправки мужчин за границу. Фото

Полиция раскрыла новые схемы переправки мужчин за границу. Источник: Национальная полиция Украины

Полицейские задержали организатора и обоих перевозчиков. Всем троим было предъявлено подозрение.

Семейный ''бизнес'' по-одесски: в Украине раскрыты новые схемы переправки мужчин за границу. Фото

Полиция раскрыла новые схемы переправки мужчин за границу. Источник: Национальная полиция Украины

В Одесской области незаконный выезд организовала супружеская пара

В Одесской области, по версии следствия, незаконную переправку мужчин за границу организовали муж и жена. За 5 000 долларов они обещали доставить "клиентов" в Приднестровский регион Молдовы в обход официальных пунктов пропуска.

Семейный ''бизнес'' по-одесски: в Украине раскрыты новые схемы переправки мужчин за границу. Фото

Полиция раскрыла новые схемы переправки мужчин за границу. Источник: Национальная полиция Украины

Мужчина перевозил пассажиров в приграничную зону, а жена ехала впереди на другом автомобиле. Она проверяла маршрут на наличие блокпостов и пограничных нарядов и предупреждала мужа о возможных препятствиях.

12 октября правоохранители остановили автомобиль фигурантов в километре от государственной границы в Раздельнянском районе во время попытки незаконной переправки мужчины. Супругов задержали, обоим сообщили о подозрении.

Семейный ''бизнес'' по-одесски: в Украине раскрыты новые схемы переправки мужчин за границу. Фото

Полиция раскрыла новые схемы переправки мужчин за границу. Источник: Национальная полиция Украины

Что было изъято в ходе обысков

В ходе следственных действий правоохранители изъяли вещи и документы, которые могут служить доказательствами в уголовных делах. В частности, по делу о мошеннической схеме в Киевской области были обнаружены деньги, мобильные телефоны, флеш-накопители, документация, черновые записи и два автомобиля.

Кроме того, полицейские обнаружили две гранаты, патроны различного калибра, магазин к оружию и нож.

Семейный ''бизнес'' по-одесски: в Украине раскрыты новые схемы переправки мужчин за границу. Фото

Полиция раскрыла новые схемы переправки мужчин за границу. Источник: Национальная полиция Украины

Семи фигурантам было предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Шестеро из них были задержаны в порядке, предусмотренном ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацию имущества.

Семейный ''бизнес'' по-одесски: в Украине раскрыты новые схемы переправки мужчин за границу. Фото

Полиция раскрыла новые схемы переправки мужчин за границу. Источник: Национальная полиция Украины

Напомним, правоохранительные органы раскрыли более 20 схем незаконного пересечения государственной границы Украины, в рамках которых военнообязанным мужчинам предлагали нелегально выехать в Беларусь, Молдову и Румынию. По данным следствия, стоимость таких услуг составляла от 3 тысяч евро до 20 тысяч долларов.

Как писал OBOZ.UA, в Одесской области правоохранители раскрыли канал незаконной переправки военнообязанных мужчин в Молдову. Организаторы искали "клиентов" через закрытый Telegram-канал, а к границе перевозили их в багажниках автомобилей или переодетыми в военную форму.

Похожие темы
схема обманауклонистыграницарасследованиеНациональная полиция УкраиныУкраина
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться