Искали ''клиентов'' среди военнообязанных: на Ровенщине будут судить участников схемы незаконной переправки мужчин за границу. Фото

На Ровенщине будут судить троих мужчин, организовавших незаконную переправку военнообязанных за границу. Свои услуги они оценивали в $10 тысяч с одного человека, а одного из фигурантов задержали при получении $20 тысяч от двух "клиентов".

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Об этом в Facebook сообщила Ровенская областная государственная администрация. По данным следствия, организатором схемы был житель Сарненского района, который привлек к противоправной деятельности еще двух сообщников – жителя приграничья и жителя Киева. Досудебное расследование завершено, обвинительные акты направлены в суд.

Как работала схема незаконной переправки за границу

По данным правоохранителей, фигуранты искали "клиентов" среди военнообязанных мужчин, которые стремились избежать мобилизации и незаконно выехать из Украины. Для этого они использовали личные связи и привлекали посредников.

Участники схемы имели четко распределенные обязанности. Организатор координировал незаконную деятельность и искал желающих выехать за границу, а его сообщники обеспечивали перевозку в приграничные районы и инструктировали мужчин, как обходить блокпосты и пункты пропуска.

Одного из фигурантов задержали возле государственной границы при получении $20 тысяч от двух мужчин, которые хотели воспользоваться незаконной схемой. По версии следствия, эта сумма была платой за переправку двух "клиентов".

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Какое наказание грозит фигурантам

Обвинительные акты в отношении трех мужчин направили в суд по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит до девяти лет лишения свободы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Ровенской области совместно с полицией региона под процессуальным руководством Ровенской областной прокуратуры.

Главные истории дня

Напомним, на Одесчине разоблачили канал незаконной переправки военнообязанных мужчин в Молдову. "Клиентов" искали через закрытый Telegram-канал, а перед выездом прятали в арендованных квартирах и гостиницах.

Как писал OBOZ.UA, правоохранители заблокировали несколько схем незаконной переправки мужчин за границу, в частности на Ровенщине. Организаторы предлагали пересечь границу вне официальных пунктов пропуска или оформить фиктивные документы.