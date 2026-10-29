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Шпионила под видом уборщицы: в Харькове отправили за решетку агентку ГРУ, которая корректировала ракетно-бомбовые удары. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
240
Шпионила под видом уборщицы: в Харькове отправили за решетку агентку ГРУ, которая корректировала ракетно-бомбовые удары. Фото
Задержание женщины. Источник: Прокуратура Украины.

В Харькове приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества агентку российской военной разведки, которая передавала оккупантам разведывательную информацию о Силах обороны Украины. Женщину разоблачили в октябре 2024 года при выполнении очередного задания российского куратора.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. 65-летняя местная жительница попала в поле зрения российских спецслужб, когда искала быстрый заработок в Telegram-каналах.

После вербовки она начала выполнять задания кадрового сотрудника российской военной разведки.

Женщина действовала под видом уборщицы и предлагала украинским военным бытовую помощь за символическую плату. Во время общения с ними она пыталась получить сведения о расположении и деятельности подразделений Сил обороны.

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В частности, агентка собирала информацию о запасных командных пунктах и боевых позициях украинских защитников, производстве беспилотников и учебном центре военных. Также она фотографировала перемещение военной техники и проверяла последствия российских ракетных ударов по определенным объектам.

Для уточнения полученных сведений женщина выходила на местность и проводила дополнительную разведку. Собранную информацию, в частности фотографии и скриншоты Google Maps с отметками украинских военных объектов, она накапливала в своем смартфоне, чтобы передать российской стороне.

Сотрудники СБУ задержали женщину в октябре 2024 года, когда она проводила доразведку возле здания, которое использовали Силы обороны. Во время обыска у нее изъяли мобильный телефон с материалами, подтверждавшими разведывательную деятельность.

По данным следствия, женщина поддерживала связь с кадровым сотрудником российской спецслужбы через Telegram и передавала ему собранные сведения.

Суд признал ее виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Ей назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ в Ровенской области под процессуальным руководством Ровенской областной прокуратуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ГБР задержало военнослужащего, который самовольно оставил часть и начал сотрудничать с российской ФСБ. За деньги он передавал врагу данные о расположении украинских подразделений в Запорожской и Херсонской областях.

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