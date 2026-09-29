10 лет за решеткой проведет несовершеннолетняя агентка РФ, которая собирала информацию об украинской противовоздушной обороне в Черниговской области. Под видом обычных поездок на такси она фотографировала и снимала на видео позиции украинских военных, которые оккупанты планировали атаковать.

Видео дня

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Агентку задержали в ноябре 2024 года во время съемки одного из военных объектов, суд признал ее виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Искала легкие деньги в Telegram

По данным следствия, несовершеннолетняя связалась с российской спецслужбой, когда искала подработку в Telegram-каналах. Ей предложили быстрый заработок в обмен на поездки по местности, во время которых она должна была собирать информацию об украинских военных объектах.

Прежде всего россиян интересовали боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций ВСУ, защищающих север Украины.

17-летняя шпионка ездила по территории области под видом заказных поездок на такси. Во время таких поездок она выявляла нужные объекты, фотографировала и снимала их на видео, а по возвращении домой систематизировала собранную информацию для своего российского куратора.

Задержана во время съемки военного объекта

СБУ задокументировала ее деятельность и задержала непосредственно во время фото- и видеофиксации одного из военных объектов.

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Во время задержания у предательницы изъяли смартфон, на котором находились файлы с координатами и расположением Сил обороны. Также в телефоне обнаружили анонимный чат в мессенджере, через который она общалась со своим куратором из российской военной разведки.

Согласно материалам дела, собранные ею данные российская сторона могла использовать для подготовки воздушных ударов по Черниговской области.

Суд назначил 10 лет лишения свободы

Суд признал российскую агентку виновной по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена в условиях военного положения.

Главные истории дня

Поскольку на момент совершения преступления она была несовершеннолетней, суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила одного из самых законспирированных агентов РФ в Херсоне, которого российская спецслужба завербовала еще в начале полномасштабного вторжения. Им оказался бывший авиатехник армейской авиации ВСУ, который уволился со службы в 2018 году, а во время оккупации Херсона в 2022 году вошел в состав агентурного аппарата ФСБ.

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