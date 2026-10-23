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СБУ задержала ветеранку армии РФ, которая воевала против Украины, но хотела возобновить украинский загранпаспорт

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
3,2 т.
СБУ задержала ветеранку армии РФ, которая воевала против Украины, но хотела возобновить украинский загранпаспорт
Сейчас задержанная находится под стражей без права внесения залога. Источник: t.me/SBUkr

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала на Волыни жительницу Донецка, которая воевала против Украины в составе российских вооруженных группировок. Она хотела возобновить украинский загранпаспорт, чтобы выехать в одну из стран Евросоюза на постоянное проживание.

Задержанной сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как женщина попала в российскую армию

До начала полномасштабной войны женщина работала медсестрой в Донецкой областной клинико-психиатрической больнице.

В конце февраля 2022 года она добровольно присоединилась к 91-му отдельному стрелковому полку 1-го армейского корпуса Южного военного округа России. В составе российской армии фигурантка получила звание сержанта и служила до августа 2024 года.

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После увольнения из российских вооруженных формирований женщина решила выехать с временно оккупированной территории Донецкой области в Европейский Союз.

Как СБУ задержала ветеранку армии РФ

По данным следствия, для выезда в ЕС женщине нужно было возобновить украинский загранпаспорт. С этой целью она прибыла в Украину с территории Беларуси.

Сотрудники СБУ задокументировали пересечение ею государственной границы и задержали фигурантку в одном из отелей Ковеля, где она временно остановилась.

Во время обыска правоохранители обнаружили у нее российский паспорт, военные билеты армии РФ, удостоверение ветерана страны-агрессора и рубли.

СБУ задержала ветеранку армии РФ, которая воевала против Украины, но хотела возобновить украинский загранпаспорт

СБУ задержала ветеранку армии РФ. Источник: t.me/SBUkr

В чем подозревают задержанную

Следователи Службы безопасности Украины сообщили женщине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас задержанная находится под стражей без права внесения залога. По инкриминируемой статье ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала ветеранку армии РФ, которая воевала против Украины, но хотела возобновить украинский загранпаспорт

СБУ задержала ветеранку армии РФ. Источник: t.me/SBUkr

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали в Киеве агентку ФСБ, которая готовила покушение на лидера одной из украинских общественных организаций. Таким образом враг надеялся убить российского оппозиционера, который с 2022 года воевал за Украину.

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