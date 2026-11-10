СБУ задержала в Ужгороде одну из "руководительниц" оккупационного "Донбасгаза": что ей грозит

Служба безопасности Украины задержала в Ужгороде бывшую руководительницу одного из участков оккупационного предприятия "Донбасгаз", которая после захвата части Донецкой области перешла на сторону врага. Женщина в течение 2022-2023 годов занималась управленческой и финансово-хозяйственной деятельностью на захваченной территории, содействуя работе оккупационной газовой структуры.

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Об этом сообщили в СБУ. Подозреваемую задержали в арендованной квартире в Закарпатье после ее возвращения в Украину через третьи страны.

Как установило расследование, фигурантка – жительница Волновахского района Донецкой области, которая до полномасштабного вторжения имела опыт работы в сфере транспортировки и распределения энергоносителей. После оккупации поселка Донское она добровольно начала сотрудничать с россиянами.

Позже женщину включили в руководящий состав так называемого концерна, который объединил под своим контролем захваченные газовые сети на востоке Украины.

По информации СБУ, подозреваемая участвовала в незаконном присвоении украинской газовой инфраструктуры. В частности, с ее участием Россия "перерегистрировала" на оккупационное предприятие комплекс сооружений, оборудование и другие материальные ценности захваченной части украинской газотранспортной системы.

Кроме того, фигурантка организовывала подключение местных абонентов к газоснабжению от российского оператора по тарифам так называемой "ДНР". Таким образом оккупационная администрация получала дополнительные поступления в бюджет страны-агрессора.

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По данным спецслужбы, женщина прибыла в Ужгород через третьи страны для решения личных вопросов. Правоохранители установили маршрут ее въезда на подконтрольную Украине территорию через западную границу и задержали в арендованном жилье.

Во время обыска у фигурантки изъяли два мобильных телефона и флеш-носитель с доказательствами ее сотрудничества с оккупантами.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины – пособничество государству-агрессору. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В спецслужбе также напомнили, что в июне 2023 года заочно сообщили о подозрении так называемому генеральному директору оккупационного "Донбассгаза" Андрею Иченко.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ разоблачила жителя Черкасской области, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ и сборе разведданных о расположении украинских военных. Мужчина собирал координаты мест дислокации подразделений ВСУ и передавал их российскому куратору за денежное вознаграждение.