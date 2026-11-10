СБУ задержала в Ужгороде одну из "руководительниц" оккупационного "Донбасгаза": что ей грозит

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Что известно о Владиславе СоколовеКрокодил, 17 автомобилей у мамы и миллиарды на защите энергетики: OBOZ.UA узнал подробности о фигурантах громкого делаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоРоковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. ФотоРоковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. ФотоШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийСША предложили изменить границы областей Украины, чтобы Россия могла объявить о полном захвате Донбасса – The EconomistСША предложили изменить границы областей Украины, чтобы Россия могла объявить о полном захвате Донбасса – The EconomistЭктор Хименес-Браво объявил "конкурс на жену" и попросился стать новым "холостяком": Григорий Решетник ответилЭктор Хименес-Браво объявил "конкурс на жену" и попросился стать новым "холостяком": Григорий Решетник ответилУмер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследиеУмер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследиеИзбил и изнасиловал женщину: полицейские Киева задержали злоумышленника. ФотоИзбил и изнасиловал женщину: полицейские Киева задержали злоумышленника. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

СБУ задержала в Ужгороде одну из "руководительниц" оккупационного "Донбасгаза": что ей грозит

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
324
СБУ задержала в Ужгороде одну из "руководительниц" оккупационного "Донбасгаза": что ей грозит
Задержание одной из руководительниц оккупационного Донбассгаза. Источник: СБУ.

Служба безопасности Украины задержала в Ужгороде бывшую руководительницу одного из участков оккупационного предприятия "Донбасгаз", которая после захвата части Донецкой области перешла на сторону врага. Женщина в течение 2022-2023 годов занималась управленческой и финансово-хозяйственной деятельностью на захваченной территории, содействуя работе оккупационной газовой структуры.

Об этом сообщили в СБУ. Подозреваемую задержали в арендованной квартире в Закарпатье после ее возвращения в Украину через третьи страны.

Как установило расследование, фигурантка – жительница Волновахского района Донецкой области, которая до полномасштабного вторжения имела опыт работы в сфере транспортировки и распределения энергоносителей. После оккупации поселка Донское она добровольно начала сотрудничать с россиянами.

Позже женщину включили в руководящий состав так называемого концерна, который объединил под своим контролем захваченные газовые сети на востоке Украины.

Читайте также
Мария ШевчукМария Шевчук
1,6 т.
Нацполиция годами воевала с "Химпромом" под угрозами расправы, – Коберник
1,6 т.
Нацполиция годами воевала с "Химпромом" под угрозами расправы, – Коберник
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
1,0 т.
СБУ разоблачила агента ФСБ, наводившего удары по центральным областям Украины. Фото
1,0 т.
СБУ разоблачила агента ФСБ, наводившего удары по центральным областям Украины. Фото
Мария ШевчукМария Шевчук
897
Громкое разоблачение без судебного финала: адвокат Кравец озвучил неудобные вопросы в годовщину дела "Мидас"
897
Громкое разоблачение без судебного финала: адвокат Кравец озвучил неудобные вопросы в годовщину дела "Мидас"

По информации СБУ, подозреваемая участвовала в незаконном присвоении украинской газовой инфраструктуры. В частности, с ее участием Россия "перерегистрировала" на оккупационное предприятие комплекс сооружений, оборудование и другие материальные ценности захваченной части украинской газотранспортной системы.

Кроме того, фигурантка организовывала подключение местных абонентов к газоснабжению от российского оператора по тарифам так называемой "ДНР". Таким образом оккупационная администрация получала дополнительные поступления в бюджет страны-агрессора.

По данным спецслужбы, женщина прибыла в Ужгород через третьи страны для решения личных вопросов. Правоохранители установили маршрут ее въезда на подконтрольную Украине территорию через западную границу и задержали в арендованном жилье.

Во время обыска у фигурантки изъяли два мобильных телефона и флеш-носитель с доказательствами ее сотрудничества с оккупантами.

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины – пособничество государству-агрессору. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В спецслужбе также напомнили, что в июне 2023 года заочно сообщили о подозрении так называемому генеральному директору оккупационного "Донбассгаза" Андрею Иченко.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ разоблачила жителя Черкасской области, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ и сборе разведданных о расположении украинских военных. Мужчина собирал координаты мест дислокации подразделений ВСУ и передавал их российскому куратору за денежное вознаграждение.

Похожие темы
Война в УкраинеВойна на Донбассегосударственная изменаДонбассУжгородУкраинагазСлужба безопасности Украины (СБУ)
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!