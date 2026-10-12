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СБУ задержала в Ровно студента, который по заказу РФ пытался взорвать автобус с военнослужащими ВСУ. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
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icon 2,4 т.
СБУ задержала в Ровно студента, который по заказу РФ пытался взорвать автобус с военнослужащими ВСУ. Фото
Задержание агента РФ. Источник: СБУ.

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку взорвать автобус с военнослужащими ВСУ в Ровно. К подготовке теракта причастен студент одного из столичных университетов.

Предателя завербовали российские спецслужбы через Telegram-каналы с предложениями быстрого заработка. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

После вербовки российские спецслужбы направили студента в Ровно, где он должен был организовать взрыв военного транспорта с украинскими защитниками. Для этого мужчина поселился в съемной квартире, а впоследствии получил от российского куратора координаты тайника с самодельным взрывным устройством.

СБУ задержала в Ровно студента, который по заказу РФ пытался взорвать автобус с военнослужащими ВСУ. Фото

Взрывчатка, которую агент РФ изготовил собственноручно. Источник: СБУ.

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Взрывчатку агент заложил под автобус, в котором перевозили военнослужащих ВСУ. Для усиления поражающего действия устройство дополнили двумя стеклянными бутылками с горючим веществом.

Кроме того, злоумышленник установил напротив парковки замаскированную под коробку из-под сока телефонную камеру с удаленным доступом.

СБУ задержала в Ровно студента, который по заказу РФ пытался взорвать автобус с военнослужащими ВСУ. Фото

Скрытая камера, которая должна была зафиксировать взрыв. Источник: СБУ.

С помощью этого устройства российские спецслужбы планировали следить за посадкой военных в автобус и определить момент для дистанционного взрыва транспорта во время движения к месту назначения.

СБУ задержала в Ровно студента, который по заказу РФ пытался взорвать автобус с военнослужащими ВСУ. Фото

Автобус с военными. Источник: СБУ.

Сотрудники СБУ заблаговременно выявили подготовку теракта, обезвредили взрывчатку и задержали подозреваемого на городском автовокзале. После установки взрывного устройства он пытался срочно уехать из Ровно в Киев, чтобы скрыться.

СБУ задержала в Ровно студента, который по заказу РФ пытался взорвать автобус с военнослужащими ВСУ. Фото

Рюкзак с СВУ. Источник: СБУ.

Во время задержания у мужчины изъяли смартфон, с помощью которого он сообщил российской стороне об установке взрывчатки на месте запланированного теракта.

В СБУ отметили, что это уже четвертый теракт, который удалось предотвратить в Ровно с начала 2026 года.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины – совершенное покушение на террористический акт.

Подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ задержала военнослужащего, который после самовольного оставления части вернулся в своё подразделение по поручению российских спецслужб. Мобилизованный из Полтавской области должен был собирать разведданные и передавать врагу координаты позиций украинских военных для корректировки российских обстрелов.

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